Melle. Melle Information und anspruchsvolle Unterhaltung miteinander verbinden: Dieses neue Veranstaltungsformat verwirklichte die Melle Alzheimer-Gesellschaft am Wochenende erstmals im Klinikum. Während die Leiterin der Geriatrie, Carolin Schrameyer, die rund 50 Zuhörer über die Arbeit in ihrer Abteilung informierte, griff die freie Autorin und Interaktionskünstlerin Sabina Ide (Osnabrück) im Rahmen einer szenischen Lesung das Thema der verstecketen Altersarmut auf.

Heiko Grube als Vorsitzender der Alzheimer-Gesellschaft betonte in seiner Begrüßung das Ziel der ehrenamtlichen Mitstreiter der Gesellschaft, die sich im vergangenen Jahr gegründet hatte: „Niemand, der betroffen ist, muss sich aus der Gesellschaft zurückziehen.“ Das gelte gleichermaßen auch für Angehörige von demenzerkrankten Menschen. Daher wolle die neue Gesellschaft das Thema in der Stadt transportieren. Das „Café Zeitlos“, das jeden zweiten Donnerstag von 15 bis 17 Uhr im ev. Familienzentrum als Treffpunkt dienst, werde bereits gut angnommen. Grube verwies auch auf die erste stattgefundene Familienfreizeit mit Betroffenen und Angehörigen im Ostseebad Boltenhagen: „Das war ein tolles Erlebnis und ausgesprochen positiv“, sagte er.

Mit der ersten Veranstaltung im neuen Format gehe es um die angestrebte Zusammenarbeit zwischen den Alzheimer-Gesellschaft und dem Krankenhaus. Schulungen für Vereinsmitglieder seien dort schon erfolgt, denn „wir wollen lokale Kompetenz erwerben“, sagte Grube. Von einer engeren Koopetration könnten sowohl das Klinikum als auch die Betroffenen profitieren.

Carolin Schrameyer als Leiterin der Geriatrie griff den Ball auf. Mit dem Zitat von Leonarda da Vinci „Wenn du krank bist, hüte dich vor Ärzten“, stieg sie humorvoll in das Thema ein. Sie stellte sich und ihren beruflichen Werdegang kurz vor, den sie übrigens vor dem Medizinstudium in Münster zunächst als Krankenschwester begonnen hatte.

"Geriatrie ist mehr"

Sie betonte, es gehe um Alzheimer als eine Demenzerkrankung. Aber Geriatrie sei wesentlich mehr: Das Geriatrie-Team bemühe sich dabei nämlich auch darum, ältere Menschen körperlich und kognitiv für ein Leben außerhalb einer Einrichtung fit zu machen. „In der Geriatrie geht es oft um menschennahe Situation, und der Arzt tritt dann häufig zurück“, hob die Medizinerin hervor.

In ihrem Arbeitsbereich spiele Kommunikation und enger Kontakt mit den Betroffenen und den Angehörigen ein herausragende Rolle. Daher gehörten zum Geriatrie-Team im Klinikum Melle auch Ergo-Therapeuten, Mitarbeiter des Sozialdienstes, Pfleger, Physiotherapeuten, Ärzte, Logopäden und Psychologen. „Wir sind ein Team, und nur gemeinsam geht das“, machte Carolin Schrameyer deutlich.

Das Angebot Grubes zu einer Zusammenarbeit mit der Alzheimer-Gesellschaft nehme sie gerne an. Wie das zukünftig konkret aussehen könne, würden weitere Gespräche zeigen. Die Mitarbeiter der Geriatrie im Klinikum jedenfalls stünden als Ansprechpartner immer bereit.

Carolin Schrameyer bewies das dann auch nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung, als sie beim Linseneintopf mit den Gästen das Gespräch suchte.

Zuvor aber nahm Sabina Ide die Versammlung mit in eine turbulente Tragikomödie samt Verwechslungscharakter, die sich dem Thema der versteckten Altersarmut widmet. Sie las dabei aus ihrem Buch „Linsengericht“ und Klinikum-Küchenchef Dirk Köhne hatte deswegen auch einen leckeren Linseneintopf für die Gäste zubereitet.

Buch stimmt optimistisch

Der Autorin gelang es trotz des schweren Themas, durch Überzeichnung der Charaktere und selbst gespielte Szenen das Publikum zum Schmunzeln und stellenweise auch zum Lachen zu bringen. Die Progatgonistin, die Witwe Gerlinde Linsengericht, war unverschuldet in Altersarmut geraten und hatte sich zunächst damit arrangiert. Gleichzeitig begann sie zunehmend, in ihrer eigenen Welt zu leben.

Aber ihr gelingt in Sabina Ides Buch der schwierige und lange Weg, an einem Mittagtisch der Diakonie für Bedürftige neue soziale Kontakte zu knüpfen und trotz anfänglicher Vorbehalte in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Sie findet so in das reale Leben zurück, und die Lesung endete denn auch mit einem positiven Blick in die Zukunft.

Carolin Schrameyer und Sabina Ide erhielten für ihre jeweiligen Beiträge viel Beifall.