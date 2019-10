Melle. Mehrere entlaufende Pferde haben am frühen Montagmorgen im Meller Stadtteil Wellingholzhausen drei Unfälle verursacht. Dabei ist ein Mann leicht verletzt worden. Ein Pferd musste eingeschläfert werden.

Auf der Borgloher Straße bei Wellingholzhausen kam es am Montagmorgen ab 05:30 Uhr in kurzer Zeit zu drei Verkehrsunfällen, an denen jeweils Pferde beteiligt waren. Mindestens zehn Pferde und Ponys waren nämlich von einer Weide auf die Borgloher Straße gelaufen.

Zwei der Verkehrsunfälle gingen sowohl für die Autofahrer als auch für die Pferde glimpflich aus. An den Autos entstanden lediglich Blechschäden.

Bei einem dritten Zusammenstoß allerdings wurde dann ein Pferd so schwer verletzt, dass es durch eine herbeigerufene Tierärztin noch vor Ort eingeschläfert werden musste. Der Unfallfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug ist bei dem Zusammenprall erheblich beschädigt worden.

Die Borgloher Straße war für rund eineinhalb Stunden sowohl für die Unfallaufnahme als auch zur Verhinderung weiterer Verkehrunfälle zunächst voll gesperrt. Um 7.45 Uhr konnte dann Entwarnung gegeben werden: Alle Tiere waren von den Tierhaltern, der Polizei und weiteren Helfern eingefangen.