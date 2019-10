Wellingholzhausen. Eine Unfallkommission hat sich die Stelle an der Borgloher Straße angeschaut, an der Anfang September ein achtjähriger Junge zu Tode kam. Warum eine kurz- und eine langfristige Maßnahme umgesetzt werden sollen, jedoch Tempo 70 statt 100 nicht, beantwortet die Stadt unserer Redaktion auf Anfrage.

