Buer. Wurde im Wald in Düingdorf ein ehemaliger Steinbruch mit Bauschutt befüllt? Diese Frage stellen sich seit einigen Wochen Spaziergänger, Reiter und Anwohner in dem kleinen Dorf. Denn auf der Fläche liegen zwischen Erde und Steinen auch Kunststoffrohre, Fliesen und Verpackungsmaterial.

Eigentlich wollte der Besitzer der Fläche, Martin Nölker, dort in diesem Winter Bäume pflanzen. Vor eineinhalb Jahren habe er einen Antrag bei der Stadt Melle gestellt, die Fläche mit Lehm und Mutterboden verfüllen zu dürfen. Denn in dem Bruch sei auf dem Geröll nichts gewachsen, erklärte Nölker. Als er die baurechtliche Genehmigung dafür in den Händen hielt, beauftragte er wiederum das Fuhrunternehmen Vogt in Markendorf damit, den Bruch "zuzufahren".

In diesem Frühjahr tat Thorsten Vogt genau das. Er schickte seine Fahrer mit Lastwagen in den Wald, schwer beladen mit Erde. Bis zu 30 Lkw seien am Tag über die schmale Straße in den Wald gefahren, berichten mehrere Anwohner übereinstimmend. Von April bis Juli sei das so gegangen. Die Belästigungen durch Staub und Lärm waren dabei nur ein Ärgernis. Nachdem jedoch Spaziergänger und Reiter fragten, warum denn im Wald Plastik, Kabelreste und Kunststoffrohre herumliegen, forschten die Anwohner nach. "Da lagen noch Drainagerohre und gelb-schwarze Absperrbänder obendrauf", sagt einer der Anwohner, der seinen Namen nicht nennen möchte. Auf dem Weg, der in den Wald führt, habe er Kabelreste gesehen. Das war im Juli. "Mit dem Auffüllen der Senke habe ich gar kein Problem. Aber wenn da Bauschutt drin ist, dann ist das nicht in Ordnung", meint er.



Vogt hingegen gibt sich am Telefon unwissend. "Wir haben da nur Füllboden ohne Fremdanteile verfüllt", sagt er. Als seine Mitarbeiter fertig waren, hätten auf der Fläche keine Rohre gelegen. Er mutmaßt, dass vielleicht Fremde dort ihren Müll entsorgt hätten: "Weiß man ja nie, was die Leute so machen."

Fakt ist, geschredderte Kunststoffrohre, Fliesenreste, Verpackungen und andere Abfälle, die auf Baustellen anfallen, dürfen auf der Grundlage des Abfallrechts nicht in Geländeverfüllungen eingefüllt werden. Dies stellt Burkhard Riepenhoff, Sprecher des Landkreises Osnabrück, auf Nachfrage der Redaktion klar. Eine ordnungsgemäße Entsorgung sei dann notwendig. In Wasserschutzgebieten – das Waldgebiet in Düingdorf liegt in einem solchen – sei eine Geländeverfüllung ausschließlich mit unbelastetem natürlichem Bodenaushub ohne Beimengungen von Abfällen und einem Mindestabstand zum Grundwasser von einem Meter genehmigungsfähig. Der Fall in Düingdorf sei der Unteren Wasserschutzbehörde und Naturschutzbehörde des Landkreises bekannt. Zuständig sei jedoch die Stadt Melle, so Riepenhoff. Bauamtsleiter Rainer Mallon berichtet, dass es aufgrund der Hinweise der Anwohner einen Ortstermin im Wald gegeben habe und dass die Stadt noch auf die Ergebnisse der Bodenproben warte. Diese müsse der Bauherr entnehmen und analysieren lassen.



Bodenproben? Davon wisse er nichts, sagt Martin Nölker. Wohl aber von einem Bodengutachten, das der Fuhrunternehmer noch vor der Verfüllung bei der Stadt eingereicht habe. Und das sei in Ordnung gewesen.