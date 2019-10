Wörterschmaus in langer Nacht der Vorleser in Buer CC-Editor öffnen

Eine Vorleserin, die schön häufig an der "Langen Nacht der Vorleser" in Buer teilgenommen hat, ist Siegrid Labjuhn. Foto: Bernd Thye

Buer. Die siebte „Lange Nacht der Vorleser“ findet am Samstag, 19. Oktober, wieder in der katholischen St.-Marien-Kirche in Buer statt.