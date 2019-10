Melle. Eine 29-jährige Mutter, die mit ihren beiden Kindern in einem VW Polo fuhr, ist auf der A30 bei Melle mit dem 57-jährigen Fahrer eines Geländewagens aus Osnabrück kollidiert und wurde dabei schwer verletzt.

