Riemsloh. Aus der Sanierung der Hoyeler Kirche bis Weihnachten wird nichts. Denn bei Arbeiten an den Ansätzen der alten Tonnen-Gewölbe wurde der Echte Hausschwamm unter dem Stuckgesims entdeckt.

Mit diesem äußerst unangenehmen Pilz ist nicht zu spaßen. Er kann nur durch vollständige Entfernung des gesamten befallenen Holzes wirksam bekämpft werden. „Der Echte Hausschwamm würde trotz Trockenlegung weiterwachsen und Teile des Tonnengewölbes gefährden“, erläutert Ralf Finkemeyer vom Amt für Bau- und Kunstpflege der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover. „Das ist für uns eine ganz bittere Pille, weil wir deshalb mit dem gesamten Stuckgesims ein historisches Bauteil von 1829 entfernen müssen“, ergänzt der Diplom-Ingenieur.



Übler Pilz

Außerdem wirft der Fund des üblen Pilzes den bisherigen Zeitplan gründlich über den Haufen. Statt Weihnachten hofft der Kirchenvorstandsvorsitzende Heinz Bockrath jetzt darauf, dass die nächste Konfirmation im Mai 2020 wieder in der St.-Antonius-Kirche stattfinden kann. Auch die bisher veranschlagten Kosten von 460 000 Euro werden dadurch um weitere 90 000 Euro ansteigen.

Feuchtigkeitsprobleme waren 2017 der Grund, die grundlegende Sanierung der Kirche anzugehen. Im Innenraum bröckelte der Putz und vereinzelt fielen sogar schon Putzschollen von der Wand. „Es roch muffig“, berichtet Heinz Bockrath. Wegen der aufsteigenden Feuchtigkeit an den nördlichen Wänden wurden im ersten Bauabschnitt die Außenwände bis zur Fundamentkante freigelegt und dann mit einer 20 Zentimeter dicken, mehrfach verdichteten Lehmschicht abgedichtet.

Anschließend wurden die Entwässerungsrohre erneuert und die Bereiche an den äußeren Kirchenwänden neu gepflastert. Diese Kosten sind in der 460 000-Euro-Kalkulation ebenso enthalten wie die Trocknung der Wände von Innen. „Angesichts des einen Meter dicken Mauerwerks werden wir das Feuchtigkeitsproblem nicht endgültig lösen können, aber wir können es erheblich mindern“, relativiert Ralf Finkemeyer zu weit gehende Erfolgshoffnungen.

Vor dem Beginn des zweiten Bauabschnittes mit der Entfernung des Innenputzes im Juni 2019 wurde der Innenraum weitestgehend ausgeräumt. Die Kirchenbänke und die Kanzel sind auf einem örtlichen Bauernhof untergebracht. Die zerlegte Orgel ruht in einem Lager der ehemaligen Firma Brenner, vielleicht wird sie vor dem Wiedereinbau noch gründlich überholt. Altar und Altarbild sind sorgfältig geschützt in der Kirche geblieben.

Gottesdienste im Gemeindehaus

Das Abschlagen des Innenputzes hat, sozusagen als positiver Nebeneffekt, endlich für Klarheit in bisher umstrittenen historischen Fragen gesorgt. Unter dem Putz tauchten nämlich die Ansätze der Wände der Vorgängerkapelle auf, die von 1826 bis 1829 zur heutigen Kirchengröße erweitert wurde.

Die alte kleine Kirche war schon im 12. Jahrhundert errichtet worden. Beim Neubau der heutigen Kirche Anfang des 19. Jahrhunderts blieben Teile der alten Nordwand und Westwand stehen, denn die Erweiterung erfolgte in südlicher und östlicher Richtung. „Jetzt wissen wir endlich genau, welche Lage und Größe die Vorgängerkirche hatte“, freut sich Heinz Bockrath über die neuen gesicherten Erkenntnisse.

Da die Antoniuskirche bis Mai 2020 nicht genutzt werden kann, finden die Gottesdienste an jedem zweiten, dritten und vierten Sonntag des Monats im Gemeindehaus in Riemsloh statt. Am ersten Sonntag des Monats treffen sich die Gottesdienstbesucher im Hoyeler Gemeindehaus. Der Gottesdienst am Heiligen Abend wird im Riemsloher Veranstaltungszentrum an der Herforder Straße gefeiert.