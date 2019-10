Melle. Zehn Schülerinnen und Schülern der IGS liegt das schwere Schicksal der Kinder der Kakaobauern so am Herzen, dass sie sich in ihrer Freizeit in der Initiative „Schokofair – Stoppt Kinderarbeit“ engagieren für die Verbesserung der Lebensverhältnisse in Westafrika einsetzen.

„Das geht gar nicht, da schmeckt einem die Schokolade nicht mehr“, beschreibt Tabea Herde die Lage der Kinder auf den Kakaoplantagen. „Dort müssen zwei Millionen Mädchen und Jungen schwer und lange schuften, können deswegen nicht zur Schule gehen und haben dadurch auch keine Chancen auf besser bezahlte Berufe“, ergänzt die 15-Jährige.



Die bittere Armut der Kakaobauern führt zu der eigentlich verbotenen, aber doch massenhaft praktizierten Kinderarbeit. „Dies zu ändern und den Kindern der Kakaobauern zu helfen, ist unser großes Anliegen“, erklärt Noah Rassfeld (15). Denn Kinderrechte wie Bildung, Gesundheit und ein Leben ohne ausbeuterische Arbeit stünden in den westafrikanischen Ländern nur auf dem Papier.

Für Mindestpreise

„Es ist auch schlimm, dass es Nachhaltigkeitssiegel gibt, die gar nicht zur Verbesserung der Lebenslage der Arbeitskräfte auf Kakao-Plantagen beitragen“, ergänzt Samuel Engel (13). Billig-Zertifizierer wie Rainforest Alliance oder UTZ seien zwar für den Schutz des Regenwaldes, würden aber miserable Preise für den Rohstoff Kakaobohnen tolerieren. Die soziale Verträglichkeit scheine auch so manchen Schokolade-Herstellern mit Öko-Touch egal zu sein.

Deshalb fordern die IGS-Schüler Mindestpreise und Mindestlöhne, die ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. „Wir brauchen in Deutschland einen Schoko-TÜV, der Siegel nur für wirklich fair produzierte Schokoladen erlaubt“, plädiert Dustin Möhring (14) dafür, dass alle Schokohersteller ihre Lieferketten zurück bis zur Kakaoplantage kontrollieren und offenlegen müssen.

Profundes Wissen

Ihr erstaunlich großes Wissen vom Kakaoanbau bis zur Schokoladenvermarktung haben sich die IGS-Schüler aus der achten, neunten und zehnten Klasse in den vergangenen drei Jahren angeeignet. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Kakao fing 2016 im Religionsunterricht bei Lehrerin Johanna Behrens an und wurde in einer jahrgangsübergreifenden Arbeitsgemeinschaft fortgesetzt. Als diese nicht mehr als Schulangebot stattfinden konnte, entschlossen sich die Schüler, ihre Arbeit in einer privaten Gruppe fortzusetzen. Als Privatperson steht Johanna Behrens weiterhin als Unterstützerin zur Verfügung.

Neben dem Verteilen von Flyern auf dem Meller Wochenmarkt und Aktionen in der Schule beteiligten sich Abordnungen der Meller Gruppe „Schoko-Fair – Stoppt Kinderarbeit“ bereits an mehreren nationalen und internationalen Kongressen, Demonstrationen und Treffen, alleine drei Mal in Berlin. So nahmen Meller Aktivisten am „Forum nachhaltiger Kakao“ und am „Weltkakaokongress“ in Berlin teil, wo sie unter anderem Verbraucherschutzministerin Julia Klöckner und TV-Moderatorin Inka Bause begegneten. Vor drei Wochen waren vier Aktivisten aus Melle beim Fairtrade-Kongress „Fair begegnen – Fair gestalten“ in Köln und beteiligten sich als Teil dieses Kinderechteprojektes an dem intensiven Austausch rund um den fairen Handel.

Parteien eingeladen

„Wir wollen jetzt auf die Parteien in Melle zugehen und sie für die schlimmen Folgen des Konsums billiger Schokolade sensibilisieren“, erläutert Lars Langer die nächsten lokalen Ziele der Gruppe. „Wir haben im vergangenen Wahlkampf an den Ständen auf dem Marktplatz schon alle Parteien zu einer Power-Point Präsentation eingeladen“, berichtet Lars Langer. Es hätten zwar vor Ort alle zugesagt, sich zu melden, bis jetzt seien aber nur Vertreter der Grünen gekommen.