Melle/Bad Laer. Einem namhaften Produzenten von Landmaschinen und bedeutenden Arbeitgeber der Region hat der geschäftsführende Vorstand des Meller Stadtverbandes der MIT einen Besuch abgestattet: der B. Strautmann & Söhne GmbH & Co. KG in Bad Laer.

Dort erfuhren die Gäste der Wirtschafts- und Mittelstandsvereinigung (MIT) viele interessante Details über die Schwesterfirma der Strautmann Hydraulik GmbH in Wellingholzhausen. Allein am Standort Bad Laer beschäftigt das Unternehmen nahezu 400 Mitarbeiter, hinzu kommt noch die Strautmann Umwelttechnik GmbH in Glandorf. Weitere Standorte wurden in den vergangenen Jahren mit jeweils 100 Arbeitsplätzen in Polen und Ungarn geschaffen.

In einem anschaulichen Vortrag trug Marktingreferent Paul Wenta die Geschichte des Unternehmens beginnend im Jahr 1930 vor. Aktuell befindet sich mit Wolfgang und Philipp Strautmann die vierte Generation in der Firmenleitung.

Hohe Innovationskraft

Mit einem Umsatzanteil von mittlerweile 50 Prozent ist das Unternehmen auch international auf Expansionskurs, was die ambitionierten Umsatzziele von 88 Millionen Euro für 2019/20 (gegenüber 83 Millionen 2018) veranschaulichen.

Im Hinblick auf den Fachkräftemangel geht das Unternehmen verschiedene Wege. Nachwuchskräftebindung durch ein modernes Ausbildungsprogramm, stetiger Ausbau der Präsenz auf regionalen Jobmessen, vor allem aber ein leistungsgerechtes Entlohnungssystem sollen die Attraktivität steigern. Kooperationen mit bekannten Größen der Landmaschinenbranche runden den Maßnahmenkatalog ab.

Im Anschluss an die Präsentation wurde die Produktionsstätte Bad Laer (14 000 Quadratmeter) besichtigt. Eindrucksvolle Einsichten in die Herstellung von Futtermischwagen, Muldenkippern und Siloblockschneidern als Ursprungsprodukt überzeugten die Besucher von der hohen Innovationskraft und vielversprechenden Perspektive des Unternehmens.