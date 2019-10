Melle/Herford. Moderne, mit Liebe zum Detail eingerichtete Räume, Lounge-Ecken, ein Monitor mit Nachrichten aus der Welt, eine Facebook-Uhr in der Ecke – die Klickzahl bei 2984. Der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Melle hat im Denkwerk Herford seine Veranstaltungsreihe zum Jahresthema „Medien, Marketing und Kommunikation“ fortgesetzt.

15 Teilnehmer folgten der Einladung des Industriellen Arbeitgeberverbandes (IAV) und der Kreissparkasse Melle, den Trägern des Arbeitskreises, um zu erfahren, wie sich Werbung im Laufe der Jahre verändert und welche Auswirkungen sie auf das Gehirn hat. Neuromarketing



Eloquent führte Uli Funke, Experte für angewandte Neurowissenschaft und geschäftsführender Gesellschafter der Durable Group – einem der ersten Mieter im Denkwerk – die Gäste in das Thema ein. In seinem Vortrag „Erfolg liegt zwischen den Ohren“ gab er einen spannenden Einblick in die Welt des Neuromarketings und des Neuroleaderships. „Das Gehirn ist vergleichbar mit einer Mikrowelle – man sieht nicht, was in ihm geschieht, aber es passiert etwas“, erläuterte Funke. Beispielhaft zeigte er auf, wie das Gehirn auf emotionsgeladene Werbung reagiert. Gekonnt spannte er den Bogen zur Motivation und Mitarbeiterführung und wie diese erfolgreich gestaltet werden können.

Moderne Recruitingformen in Unternehmen

Geschickt anknüpfend an Funkes Vortrag griff Holger Schmidt, Geschäftsführer Beratung der AP Design GmbH in Melle, das Thema „Employer Branding“ auf.

Den ansässigen Firmen falle es zunehmend schwer, die passenden Fachkräfte zu finden, was auch an den vielfach vergleichbaren Bemühungen in der Anzeigenschaltung und den Werbeformaten liege. Anschaulich stellte er daher moderne Recruitingformen in Unternehmen vor: „Die Unternehmen sollten sich authentisch und glaubwürdig präsentieren.“

Mit angestoßen von der Sparkasse Herford ist mit dem Denkwerk auf einem ehemaligen Firmengelände ein Gründerzentrum für den Bereich Medien und Marketing entstanden. Unternehmen – überwiegend Startups – können Büros, Co-Working-Bereiche oder auch nur einen Briefkasten anmieten.

Jungunternehmer arbeiten zusammen an ihren Ideen und profitieren von ihren verschiedenen Blickwinkeln. Für Kreativpausen sorgen die abwechslungsreichen Entspannungsflächen.

Die nächste Veranstaltung führt den Arbeitskreis am 5. November zum "Meller Kreisblatt". Interessierte Lehrkräfte können sich beim IAV gerne in den Einladungsverteiler aufnehmen lassen, um durch die Erkundungen praxisnahe Einblicke zu erhalten. E-Mail: schule-wirtschaft@iav-online.de