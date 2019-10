Blick hinter die Kulissen: Schüler in Meller Firmen CC-Editor öffnen

Die Schüler bei Assmann Büromöbel. Das Selbstverständnis dort: „Wir sind kein Konzern, sondern ein nachhaltiges Familienunternehmen“. Foto: IAV

Melle. 28 Schüler haben an „Blick hinter die Kulissen“ teilgenommen, um sich näher über Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer unmittelbaren Umgebung zu informieren und mit Personalverantwortlichen von Unternehmen in und um Melle ins Gespräch zu kommen.