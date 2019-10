Halle. Zukunftsbotschafter Jörg Eugster will am Dienstag, 8. Oktober, in Halle Freude an der digitalen Entdeckung wecken.

Zukunftsbotschafter Jörg Eugster will mit seinem Impulsvortrag am Dienstag, 8. Oktober, die Freude an der digitalen Entdeckung wecken – im „Begeisterungsland“ an der Osnabrücker Straße 87 in Halle.

Die Menschheit erlebt derzeit große Veränderungen, denn die digitale Transformation hat alle erfasst. Wir stecken mitten in einer digitalen Revolution. Es wird sogar von einem digitalen Tsunami gesprochen, der keinen Stein auf dem anderen lässt.

Allerdings soll die anstehende Digitalisierung zugleich unseren Wohlstand und die Lebensqualität nachhaltig steigern sowie Wertschöpfung und Arbeitsplätze im digitalen Zeitalter erhalten. Nur so können wir unsere Lebensgrundlagen bewahren.

Doch können wir darauf vertrauen, und wer kann Antworten geben? Diese heute anstehenden Zukunftsthemen sind unter der Headline „Übermorgen – eine Zeitreise in die digitale Zukunft“ zusammengefasst, und der Zukunftsbotschafter Jörg Eugster will mit seinem Impulsvortrag die Freude an der digitalen Entdeckung wecken.

Der 59-jährige Schweizer ist ein Onlinepionier der ersten Stunde, und neben seiner Rolle als Spitzenexperte im Onlinemarketing engagiert er sich als begeisterter Botschafter der digitalen Zukunft. Anders als zahlreiche Bedenkenträger schürt der

Digitalisierungsoptimist nicht die Angst vor Computer, Roboter und künstlicher

Intelligenz. Visionärer Austausch

Jörg Eugster setzt vielmehr auf das riesige Potenzial der digitalen Revolution und ist infolgedessen als Berater, Publizist und Vortragsredner gefragt. Der studierte Betriebswirt ist des Weiteren Unternehmensberater im Technologie- und Medienbereich sowie Keynote-Speaker und Dozent an den renommierten Fachhochschulen in Basel und St. Gallen.

Einen solch zukunftsweisenden Abend garantiert als Gastgeber die Agentur „Strupat Kundenbegeisterung“ und lädt zum Vortrag „Übermorgen – Eine Zeitreise in unsere digitale Zukunft“ von Jörg Eugster ein. Im Anschluss an den 60-minütigen Impulsvortrag stehen im Rahmen eines Business-Talks das Netzwerken und visionäre Austauschen an.

Der Eintritt kostet 15 Euro, Anmeldungen bis 4. Oktober: E-Mail mit@begeisterung.de