Preußisch Oldendorf. Sonntag, 6. Oktober, um 15 Uhr kommt das Marionettentheaterstück "Knolle in Afrika" in die Sekundarschule Pr. Oldendorf

„Knolle in Afrika“ ist ein Kindertheaterstück für Menschen ab 4 Jahren, das am Sonntag, 6. Oktober, um 15 Uhr auf Einladung des Vereins Kommunikation und Kultur Pr. Oldendorf e.V. (KuK) in der Aula der Sekundarschule Pr. Oldendorf aufgeführt wird.

Beim Aufräumen des Dachbodens findet Tante Schrecklich ein altes Schlauchboot. Knolle soll es wegwerfen. Doch der kleine Wuff hat die Idee, damit nach Afrika zu fahren. Gesagt – getan. Sie rudern durch Wind und Sturm, bis sie endlich eine einsame Insel erreichen.

Aber was für eine Aufregung, als plötzlich mitten in Afrika das Schlauchboot verschwunden ist. Die Abenteuer beginnen ...

Fantasievolle Puppen, kindgerecht und mit Witz in liebevoll erzählten Geschichten präsentiert –, das ist seit Jahren das Erfolgsrezept von Dagmar und Harald Voß. Auch das Stück „Knolle in Afrika“ reiht sich bruchlos ein in die vielen erfolgreichen Präsentationen dieses beliebten Kindertheaters.

Am gleichen Tag ab 18 Uhr zeigt das Theater Fadenspiel das Ehedrama „Krise mit Luise“. „Weibers kann’ze alle einpacken!“, meint Hugo. „Männer denken sowieso nur alle an dat Eine!“, meint Luise. Man kann kaum glauben, dass die beiden trotzdem eine glückliche Ehe führen.

Stimmt auch nicht, denn Hugo hat höchstens drei Dinge im Kopf: Saufen, Saufen, Saufen. Auch sonst gibt er sich alle Mühe, seiner Frau zu gefallen, kommt nie vor zwölf nach Hause, kloppt dumme Sprüche und versteckt ihr sogar die Zähne. Ein unverschämtes Stück Theater über den größten Macker aller Zeiten

Karten für beide Stücke an der Tageskasse. Weitere Infos gibt Wilhelm Lindemann unter Telefon 05742 700141.