Melle. Die Fans dürfen sich auf ein spannendes Grönegauer Handballwochenende freuen: Nach dem überraschend klaren 36:22-Erfolg in Marienhafe empfängt Eicken im ersten Heimspiel der Saison Bohmte zum Landesliga-Verfolgerduell. In der Landesklasse steht das Derby zwischen der HSG und Eicken II an.

Nach zuletzt zwei Siegen in bisher drei Auswärtsspielen zu Saisonbeginn scheint Eicken – Dritter einer allerdings noch wenig aussagekräftigen Tabelle – gut präpariert für den Heimauftakt am Samstag (18 Uhr) gegen den viertplatzierten TV Bohmte. Beide Teams haben in drei Begegnungen 4:2 Punkte gesammelt. Die Kontrahenten kennen sich gut. Die Gastgeber wissen um die gefährliche linke Angriffsseite der Gäste mit den Toptorschützen Marcel Wolff und Patrick Buchsbaum. Letzteren trainierte ESV-Trainer Maik Rapczinski einst in der Bissendorfer Jugend. Genauso dürften auf der anderen Seite Eickens Stärken bekannt sein.

Bei Bohmte gibt es allerdings eine kleine Umstrukturierung. Um die altbekannten Leistungsträger herum ist das Team verjüngt worden. „Bohmte wird sicherlich wieder gut in dieser Liga mitspielen können. Aber wir sollten daheim favorisiert sein und das Heft in die Hand nehmen. Wir sind ausgeglichener besetzt als der TV, das sollte den Ausschlag geben für einen Sieg“, hofft Rapczinski.

Jonas Visse ist nach wie vor angeschlagen. Zuletzt war er geschont worden. Ob er gegen Bohmte dabei sein kann, wird sich kurzfristig zeigen. Doch der Coach baut darauf, einen eventuellen Visse-Ausfall gut kompensieren zu können. Denn das Team hat personelle Alternativen – und einen derzeit starken Andreas Fischer im Tor.

Derweil ist eine Klasse tiefer Derbyzeit: Am Freitag (20 Uhr) empfängt die HSG Grönegau-Melle die Eicken-Reserve zum Lokalduell in der Neuenkirchener Halle. Die Tiger wollen ihre weiße Weste behalten. Die Gäste sehen sich in der Außenseiterrolle und die HSG als Topfavorit auf den Aufstieg. Die Spielvereinigung möchte den heimstarken Gastgeber dennoch ärgern. Am vorigen Spieltag gewann die ESV II (zwei Siege und zwei Niederlagen aus vier Spielen) mit 40:25 gegen Vechta, während die HSG (zwei Siege aus zwei Partien) spielfrei war.

Maaß gibt Debüt für HSG

Die Gastgeber können personell aus dem Vollen schöpfen. Der 30-jährige Christian Maaß wird sein Debüt für die HSG geben. Nach einer längeren Handballpause hat es Maaß aus Berlin in den Grönegau verschlagen. Zuletzt spielte er für die HSG Northeim. „Christian kann mit seiner Erfahrung eine gute Verstärkung für unser junges Team werden, aber er soll erst einmal richtig in Melle ankommen. Da ist das Derby genau das passende Spiel“, sagt Trainer Mike Bordihn.

Die HSG möchte mit ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit die individuelle Klasse der Eickener, die immer wieder auf junge Spieler aus dem Landesligakader zurückgreifen können, kompensieren. „Es wird sicherlich ein enges Match werden. Aber wir sind selbstbewusst genug und wollen natürlich unsere Heimspiele gewinnen, um uns im oberen Tabellendrittel festzusetzen“, erklärt Co-Trainer Marco Lietmann die Ziele seiner Mannschaft.

Die Eickener Landesligareserve kündigt an, am Freitag mit einem anderen Kader anzutreten als zuletzt und größtenteils auf Unterstützung aus der ersten Mannschaft zu verzichten. „Wir haben diese Saison einen größeren Stammkader, und der soll und muss sich auch gegen stärkere Gegner beweisen“, erklärt ESV-Coach Andreas Arens und ergänzt: „Wir hoffen auf ein rassiges Spiel und darauf, dass nach der Partie alle gemeinsam bei einem kühlen Getränk noch zusammensitzen werden.“