Am 1. November ab 20 Uhr gibt Michael Arlt mit seinem Quartett „Agora“ ein Konzert mit lateinamerikanischer, speziell brasilianischer Musik im Konzertraum der Musikschule Bünde. Bereits am Nachmittag gibt er mit Marcia Bittencourt einen Workshop von Samba bis zu Brazil-Jazz.

Michael Arlt war in seiner Jugend Schüler der Musikschule der Stadt Bünde und nahm Gitarrenunterricht. Heute ist er der Leiter der Jazzabteilung an der Hochschule für Musik in Würzburg. Neben Michael Arlt, der akustische Gitarre und Gitarrensynthesizer spielt, werden die Sängerin Marcia Bittencourt, die nebenbei auch allerlei Percussionsinstrumente spielt, der Bassist Kurt Holzkämper und der Percussionist Matthias Haffner auf der Bühne stehen.

Marcia Bittencourt ist in Rio de Janeiro geboren, und sie vermittelt sehr authentisch, wie brasilianische Musik dargeboten und gelebt wird. „Agora“ präsentiert die ganze Bandbreite brasilianischer Musik mit großer Leichtigkeit: mal rhythmisch und tanzend, mal nachdenklich und kammermusikalisch. Magie wird entfaltet

Diese mitreißende Band spielt mit vielen Schattierungen und präsentiert ein Programm, das jenseits einer klischeehaften Brazil-Kopie hörenswerte Kompositionen von Roberto Menescal, Ivan Lins, Jorge Ben, Djavan, Ary Barroso und Antonio Carlos Jobim in spannenden und frischen Fassungen präsentiert: Die Arrangements erzählen eine Geschichte, entfalten Magie und bringen den Sommer mit, egal zu welcher Jahreszeit.

Bereits vor dem Konzert geben Marcia Bittencourt und Michael Arlt am Nachmittag einen Workshop, in dessen Mittelpunkt die Musik steht, die abends im Konzert zu hören ist: Samba, Partido Alto, Bossa nova, Baiao, Brazil-Jazz. Neben den spezifischen Rhythmen werden die für diese Musik typischen Instrumente vorgestellt, darunter viele Percussionsinstrumente wie Pandeiro, Shaker und Triangel. Weiterhin geht es um verschiedene Besetzungskombinationen und Bühnenpräsenz.

Das alles wird angereichert mit musikalischen Beispielen. Die Workshopteilnehmer können ihre Instrumente mitbringen und Teil der brasilianischen Musik werden. Der Workshop am Amtshausplatz 1 dauert von 13.30 Uhr bis 17 Uhr. Anmeldungen zum Workshop können im Sekretariat der Musikschule, Telefon 05223 497180, erfolgen, dort gibt es auch die Eintrittskarten zum Konzert.

Informationen stehen auf der Homepage der Musikschule:

www.musikschule.buende.de