Melle. Nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit erfahren Brett- und Kartenspiele seit einigen Jahren einen enormen Hype. Deshalb bietet der Stadtjugendring Melle am Samstag, 26. Oktober, erneut eine Fahrt zur Spielmesse nach Essen an.

Rund um den Erdball wird mehr gespielt als je zuvor. Gerade Jugendliche und junge Erwachsene lieben es, in geselliger Runde Zeit miteinander zu verbringen.

Die Internationalen Spieltage SPIEL – nach Angaben der Veranstalter die weltweit größte Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele – bieten ihren Besuchern eine einmalige Möglichkeit, sich über das nationale und internationale Spieleangebot zu informieren. Zum Ausstellungsangebot zählen während der Großveranstaltung unter anderem Brettspiele aller Art, Kinder-, Gesellschafts-, Familien- und Erwachsenenspiele sowie Strategie-, Post-, Abenteuer-, Fantasy-, Science-Fiction- und Computerspiele.

Spiele aus aller Welt

Das Geheimnis des Erfolgs dieser Messe bleibt der 1983 erstmals verwirklichte Grundgedanke: Der Besucher erhält auf den Internationalen Spieltagen die Möglichkeit, an jedem Stand mit jedem der dort ausgestellten Produkte zu spielen. So fungiert dieses Spiele-Festival auch als „Spiele-Testival“ mit hohem Spaßfaktor, und Abertausende von Kaufentscheidungen fallen in spielerischer Atmosphäre besonders leicht, wie es sich im vergangenen Jahr zeigte. Die Internationalen Spieltage SPIEL '18 waren aber auch deswegen so erfolgreich und attraktiv, weil sie, wie in den Jahren zuvor, die gesamte europäische und außereuropäische Spielszene von Spieleautoren, Spielejournalisten, Spielekritikern, Spielpädagogen und Spieleherstellern an einem Ort versammelten. Sie haben in Essen die Möglichkeit, im Gespräch miteinander, aber auch mit Ausstellern und Besuchern, Erfahrungen auszutauschen, neue Spielideen zu erproben und Spiele-Prototypen einem ersten ausführlichen Test zu unterziehen.

Die Internationalen Spieltage bieten ein umfangreiches Programm für Jung und Alt. Fast alle Aussteller veranstalten Wettbewerbe, um einerseits das Publikum zu begeistern und andererseits die Medien auf ihr Produkt aufmerksam zu machen. So gab es in der Vergangenheit beispielsweise Prominenten-Tische, an denen berühmte Autoren ihre Spiele signierten, sowie zahlreiche Einführungsspielrunden, Meisterschaften und Turniere, Ausstellungen, Live-Rollenspiele und Großspiele.

Die Fahrt zu den Internationalen Spieltagen wird mit dem Bus erfolgen. Treffpunkt ist am Samstag, 26. Oktober, 8 Uhr am Zentralen Busbahnhof (ZOB) an der Weststraße in Melle-Mitte. Die Rückkehr nach Melle ist für 20 Uhr geplant. Die Teilnehmergebühr (Fahrt und Eintritt) beläuft sich auf 22 Euro für Erwachsene, 11 Euro für Kinder bis 12 Jahre und 15 Euro für Schüler, Studenten etc. (mit gültigem Ausweis).

Anmeldungen werden bis zum 18. Oktober von der Stadtjugendpflegerin Tanja Werges unter der Telefonnummer 05422/965-417 oder per E-Mail unter t.werges@stadt-melle.de entgegengenommen.