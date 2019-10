Treffen "Alles Polo" in Melle lockt 189 Autofreaks CC-Editor öffnen

Exklusive Modelle waren beim Polotreffen in Melle zu sehen. Foto: Kathrin Stähr

Melle. Am vergangenen Wochenende feierten zahlreiche Autofreunde 10 Jahre Polotreffen in Melle. Im Jahr 2009 waren die Polobladers mit 38 Autos am Hagebau-Markt gestartet.