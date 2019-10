Melle. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gehört zum Theater ebenso dazu wie Holz zum Kulissenbau und Farbe zum Bühnenbild. Daher findet einmal im Jahr ein Teeniecamp des Verbandes deutscher Freilichttheater-Region Nord (VDF) statt, diesmal in Melle.

Bei diesem Treffen kommen die Jungdarsteller verschiedener Freilichtbühnen aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen zum soziokulturellen Austausch an einer der Mitgliedsbühnen zusammen. In diesem Jahr war die Waldbühne Melle Ausrichter dieser Veranstaltung.

371 Teilnehmer

Unter dem Motto "Simsala Grimm - Das Märchencamp" trafen sich 371 Teilnehmer von 23 Freilichtbühnen am Theater Melle und der Grundschule im Engelgarten. Die größte Gruppe reiste mit 38 Personen, die kleinste mit 3 an. Nachdem die Klassenzimmer - zwischenzeitlich umfunktioniert zu Schlafräumen - bezogen wurden, konnten sich alle beim Mittagessen stärken, bevor es zur zweieinhalbstündigen Stadtrallye durch Melle ging.

Am Abend startete der Theaterwettbewerb, für den jede der teilnehmenden Bühnen im Vorfeld einen fünfminütigen Beitrag einstudiert hatte. Nachwuchsdarsteller der Waldbühne Melle übernahmen Moderation und Gestaltung des Rahmenprogramms. Den Siegerpokal für den besten Beitrag erhielt die Waldbühne Otternhagen.



Nach einer mitternächtlichen Kinderdisko in der Schulaula und dem anschließenden Dornröschen-Schlaf konnten am nächsten Morgen alle jungen Schauspieler*innen in einem Improvisationsworkshop ihre Spontaneität beim Märchen "Hänsel und Gretel" beweisen.

Dank an Quartiergeber

Mittags hieß es dann Abschied nehmen aus dem Märchenland. "Ihr habt ein tolles Teeniecamp auf die Beine gestellt", lobten einhellig die Gast-Bühnen die Arbeit des Jugendausschusses der Waldbühne Melle.

"Wir danken allen, die uns organisatorisch, finanziell und tatkräftig unterstützt haben, zum Beispiel den Quartiergebern der Grundschule im Engelgarten und der St. Marien-Kita, der Stadt Melle sowie den über 100 Helfern unserer Waldbühne", waren sich die Verantwortlichen für dieses großartige Nachwuchs-Theaterereignis einig, das im Rahmen des Förderprogramms "Generation 3" aus Mitteln des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung und von der `Simsalagrimm Produktions- und Vertriebs-GmbH´ gefördert wurde.