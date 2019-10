Melle. Der Mädchentag am Jugendwagon ist schon seit vielen Jahren fester Bestandteil der pädagogischen Angebote am Jugendwagon. An diesem Tag gehören die Wagons und das Umfeld den Mädchen, Jungen haben keinen Zutritt.

In diesem Jahr überlegten sich die Mädchen vom Jugendwagon eine besonders nette Aktion zum "Tag der guten Tat". In den letzten beiden Wochen sammelten sie fleißig Steine und bemalten sie bunt, fröhlich und kreativ.

Motive wie Marienkäfer, Blumen, Tiere, Mandalas oder nette Sprüche verwandelten die Steine in kleine bunte Kunstwerke. In der vergangenen Woche wurden die bemalten Steine an verschiedenen Orten in Buer ausgelegt. Damit möchten die Mädchen Menschen, die diese Steine finden, eine kleine Freude bereiten. Die Finder können die Steine gerne behalten oder an einer anderen Stelle wieder auslegen, auch gezielt bei Menschen, die sich über eine kleine Aufmerksamkeit freuen würden. „Wir hoffen mit dieser kleinen Aktion vielen Menschen ein Lächeln beim Auffinden eines Steines ins Gesicht zu zaubern“, ist der Wunsch der kreativen Mädchengruppe vom Jugendwagon.

Der Mädchentag am Mittwoch ist schon lange Bestandteil der Arbeit am Jugendwagon. Die Mädchen planen mit ihrer Betreuerin Annegret Tepe zahlreiche kreative Aktionen. Neben Malen, Basteln, Spielen, Filzen, Kochen und Backen oder auch mal sportliche Aktivitäten im Umfeld des Jugendwagons gibt es auch jedes Jahr eine Karnevals- und Halloween-Party mit Verkleiden und Schminken. Jedes interessierte Mädchen im Alter von acht bis 18 Jahren kann von 16 bis 19 Uhr am Mädchentag teilnehmen.