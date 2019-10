Melle. Der Rekordsommer 2018 war für die Meller Freibäder natürlich nicht zu toppen, aber selbst im Vergleich mit dem Zehn-Jahres-Schnitt schneidet das Jahr 2019 schlechter ab. Die Einnahmen sind sogar noch stärker zurück gegangen, als die Besucherzahlen.

Knapp 195.000 Besucher waren im langen und heißen Sommer 2018 in die Freibäder in Melle-Mitte (Wellenbad), Wellingholzhausen, Riemsloh, Oldendorf und Neuenkirchen geströmt. Im Sommer 2019 kamen 163.000, was gut 30.000 weniger sind als im Rekordsommer. Der lag auch bei den Sonnenstunden vorn. 745 zählt statista.com für 2018, aber immerhin noch 700 für das laufende Jahr. Zum Vergleich: 2017 waren es nur 560. Kein Wunder, dass 2017 nur halb so viele Meller schwimmen gingen wie 2018.

Melle-Mitte: Von sanften Wellen ließen sich in diesem Jahr 63.000 Badegäste wiegen, im Vorjahr 80.000. Ein Rückgang von etwas über 20 Prozent.

Von sanften Wellen ließen sich in diesem Jahr 63.000 Badegäste wiegen, im Vorjahr 80.000. Ein Rückgang von etwas über 20 Prozent. Wellingholzhausen: Im westlichsten Stadtteil war der Rückgang am spürbarsten. Das Freibad verzeichnete ein Viertel weniger Gäste als im Vorjahr als 42.000 kamen. Heuer waren es 31.000.

Im westlichsten Stadtteil war der Rückgang am spürbarsten. Das Freibad verzeichnete ein Viertel weniger Gäste als im Vorjahr als 42.000 kamen. Heuer waren es 31.000. Riemsloh: Die längste Saison von allen Mellern haben die Riemsloher. Mit 28 Grad ist das Wasser dort wärmer als an manchem Sommertag die Luft. Das ermöglicht eine Öffnungszeiten vom 1. Mai bis 30. September. Und so ist es kein Wunder, dass nirgendwo der Besucherrückgang so gering ausfällt wie dort. 53.000 kühlten sich 2018 ab, 51.000 waren es bei Erfassung der aktuellen Zahlen am 26. September. Mithin ein Minus von lediglich 3,6 Prozent.

Die längste Saison von allen Mellern haben die Riemsloher. Mit 28 Grad ist das Wasser dort wärmer als an manchem Sommertag die Luft. Das ermöglicht eine Öffnungszeiten vom 1. Mai bis 30. September. Und so ist es kein Wunder, dass nirgendwo der Besucherrückgang so gering ausfällt wie dort. 53.000 kühlten sich 2018 ab, 51.000 waren es bei Erfassung der aktuellen Zahlen am 26. September. Mithin ein Minus von lediglich 3,6 Prozent. Oldendorf: Hatte der Stadtteil im Vorjahr einen Anstieg von weit über 60 Prozent zu verzeichnen, so waren es 2019 lediglich sieben Prozent weniger als im Supersommer. 7700 Badegäste sind aber immer noch eine sehr hohe Zahl für Oldendorf, wo 2017 lediglich 5000 ins Wasser sprangen.

Hatte der Stadtteil im Vorjahr einen Anstieg von weit über 60 Prozent zu verzeichnen, so waren es 2019 lediglich sieben Prozent weniger als im Supersommer. 7700 Badegäste sind aber immer noch eine sehr hohe Zahl für Oldendorf, wo 2017 lediglich 5000 ins Wasser sprangen. Neuenkirchen: Das dortige Freibad hatte 2018 mit 75 Prozent Zuwachs den Vogel abgeschossen. Im laufenden Jahr machten es sich knapp 10.000 Gäste dort gemütlich, was neun Prozent weniger sind als 2019. Auch noch eine sehr gute Zahl, wenn man auf 2017 schaut, als 6000 gezählt wurden.

Verglichen mit dem Hitzesommer 2018 verzeichnet die Stadt einen Gesamtrückgang von 16 Prozent. Allerdings wird auch der Zehn-Jahres-Schnitt trotz eines guten Sommers 2019 nicht erreicht. Um sieben Prozent liegen die Jahreszahlen darunter.

Und: Auch die Einnahmen sind zurückgegangen. Bei 16 Prozent weniger Besuchern fehlen 19 Prozent in der Kasse.

Das, so vermutet der Erste Stadtrat Andreas Dreier, liege am veränderten Freizeitverhalten, das auch durch mehr heiße Tage nicht kompensiert werden könne.