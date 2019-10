Melle. Mit den ersten beiden von insgesamt vier Turniertagen des Reit- und Fahrverein (RFV) Bruchmühlen startete am Wochenende die Hallenreitsaison. Dressur- und Springprüfungen lockten mit den Reitern auch viele Reitsportinteressierte in die Mehrzweckhalle.

Zwei Wochen intensiver Vorbereitungen haben sich gelohnt: Der ausrichtende Verein verzeichnete nicht nur eine hohe Zahl an Nennungen und eine gute Starterfüllung. Gerade in den Dressurprüfungen sei zudem das Niveau deutlich gestiegen, stellte Geschäftsführer Heinz Buschmann zufrieden fest. Davon zeugte etwa die Dressurreiterprüfung Klasse A am Samstagmorgen: Mit ihrem Pferd Limetree Aracorn bot Catalina Schmidt vom PSV Steinhagen-Brockhagen eine tadellose Leistung dar, die von den Richtern mit der Wertnote 9.0 belohnt wurde.

In Bruchmühlen blieb der Sieg in der ersten Abteilung der Dressurreiterprüfung Klasse L*: Sarah Fluchtmann sicherte sich auf Quinn mit der Wertnote 7.4 die goldene Schleife. Über einen Doppelsieg seiner Reiterinnen freute sich der gastgebende Verein auch am Sonntag: In der Stilspringprüfung Klasse A* siegte in der ersten Abteilung Helena Schmedt auf Double Blue mit der Wertnote 8.7, in der zweiten Abteilung Mia Langenberg auf Timberly mit 8.5.

Für die Springreiter und ihre vierbeinigen Turnierpartner bildet das erste Hallenturnier der Saison stets eine besondere Herausforderung. Sie müssen sich unversehens auf enge Wendungen, einen kompakten Parcours und eine veränderte Geräuschkulisse einstellen. Dabei präsentierte das Turnierwochenende mit der Springprüfung Klasse M* mit Siegerrunde schon einen sportlichen Höhepunkt.

Insgesamt vier Reiter schafften im ersten Umlauf den Einzug in die Siegerrunde. Nicht nur die Fans des RFV Melle-Gesmold freuten sich dann mit Evgeny Lityagin auf Exquisite über den dritten Platz. Und spannend geht es auch weiter. Denn zum ersten Mal erweitert der RFV Bruchmühlen sein Herbstturnier um ein Late-Entry-Turnier mit Springpferdeprüfungen für junge Pferde. „Der Tag wird auch für uns eine Überraschung sein“, erklärte Heinz Buschmann. Denn bei einem Late-Entry-Turnier können die Nennungen ganz kurzfristig erfolgen. Wie viele Reiter ihre Pferde bei Springpferdeprüfungen der Klassen A*, A**, L und M vorstellen werden, ist deshalb noch völlig offen.

Den jungen Reitern gehört bei Reiterwettbewerben, Dressurreiter- und Stilspring-Wettbewerben dann der Donnerstag in der Mehrzweckhalle. Bereits am ersten Turnierwochenende wurden unterdessen auch die Stadtmeisterschaften des Reiterverbandes Melle ausgeritten. Es siegten in der Dressur in den Leistungsklassen 3, 4 und 5 Anna-Katharina Schlüter auf Namur vom RFV Melle-Gesmold sowie in der Klasse A Tom Brockmeier auf Nena vom RFV Melle-Neuenkirchen. Stadtmeister im Springen wurden in den Leistungsklassen 3, 4 und 5 Carsten Ronne auf Delaveau vom RFV Melle-Gesmold sowie in den Leistungsklassen 5 und 6 Mia Langenberg auf Timberly vom RFV Bruchmühlen.

