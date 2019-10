Zu Gast in der Kulturwerkstatt: 50 Jahre nach Woodstock kommt die Miller Anderson Band am Samstag nach Buer. Foto: Brian Harris

Melle. 50 Jahre nach Woodstock lebt das legendäre Festival in der Kulturwerkstatt in Buer wieder auf. Im Rahmen der Woodstockkonzerte präsentiert die Kulturwerkstatt zwei Konzerte mit Musikern, die an diesem denkwürdigen Ereignis vor 50 Jahren teilgenommen haben. Am Samstag, 5. Oktober, gastiert um 20.30 Uhr die Miller Anderson Band in Buer.