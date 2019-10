Der Vorsitzender der bischöflichen Kommission für Mission, Entwicklung und Frieden, Hubert Hoffmann, überreichte die Urkunden "Faire Gemeinde" an die Vorsitzenden des gemeinsamen Pfarrgemeinderats, Monika Strubberg und Jörg Arndt (von links). Foto: Amelie Wessler

Melle. In einem besonders gestalteten Gottesdienst unter Beteiligung der Chorgemeinschaft wurden am Wochenende die katholischen Kirchengemeinden in Gesmold und Wellingholzhausen als „Faire Gemeinde“ zertifiziert.