„Wahrhaft paradiesische Zustände“ bei Kita- und Krippensituation in Melle CC-Editor öffnen

Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Melle. Über „wahrhaft paradiesische Zustände in Melle“ freute sich Andreas Dreier in der Sitzung des Bildungs- und Sportausschusses am Donnerstagabend. Er hatte die Kita- und Krippensituation im Blick und wusste aus anderen Städten von weitaus größeren Problemen zu berichten.