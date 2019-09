Loslesen in Melle jetzt auch am Mittwochnachmittag CC-Editor öffnen

Das LOSlese-Team der Stadtbibliothek Melle mit (von links) Elke Marting, Sabrina Ehler, Marlene Pieper, Verena Oermann, Ines Langner. Foto: Stadtverwaltung

Melle. Spannende Stunden in der Stadtbibliothek: Wegen der großen Nachfrage bietet die Einrichtung zusätzlich eine zweite Loslese-Gruppenstunde am Nachmittag an.