Patrick Ernst (beim Wurf) und Resul Azattemür (in Gelb, rechts) wollen mit Eicken im dritten Auswärtsspiel erneut die maximalen zwei Punkte holen. Foto: Laura Beckmann

Melle. Nach dem Spielausfall der Vorwoche tritt Handball-Landesligist Eicken in Marienhafe zum dritten Auswärtsspiel nacheinander an. Nach dem schmeichelhaften 30:29-Erfolg über Gretesch ist die HSG an diesem Wochenende spielfrei, während Eicken II in der Landesklasse Vechta empfängt.