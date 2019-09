Ein Bagger schichtet die Findlinge sorgsam Stein für Stein unter wohlwollenden Blicken von Dieter Huntebrinker und Manfred Baute (rechts) auf. Foto: Volker Tiemeyer

Melle. Skandinavische Findlinge, die vor über 200.000 Jahren nach Buer gelangten und in der Gegenwart einen wertvollen Beitrag zum Artenschutz der Bienen leisten? Was auf den ersten Blick keinen Zusammenhang erahnen lässt, ist auf dem Friedhof in Buer in einem bislang einzigartigen Projekt umgesetzt worden.