Das Bild der Bruchmühlener Bahnsteige wird sich wandeln: Für 2022 ist ein umfassender Umbau geplant. Foto: Petra Ropers

Melle. Länger, höher, barrierefrei und ausgestattet mit einem Leitsystem für Fahrgäste mit Sehbehinderung: So präsentiert sich das Konzept für die Bahnsteige am Bruchmühlener Bahnhof. Die Pläne stellte Ortsbürgermeister Axel Uffmann in der Sitzung des Ortsrates vor.