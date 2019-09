Damit das Meller Herbstfest stattfinden kann, muss unter anderem auch die Plettenberger Straße voll gesperrt werden. Foto: Werbegemeinschaft Melle City/Birgit Brüggemann

Melle. Am kommenden Wochenende lockt das Meller Herbstfest in die Innenstadt. Aus diesem Anlass müssen in der City mehrere Straßen gesperrt werden. Das teilt das Ordnungsamt mit.