Melle . Im Sozialausschuss am Dienstagabend standen die Barrierefreiheit in den Ortsteilen, die Organisation einer Klima-Jugendkonferenz, die kostenlose Nutzung der Bibliothek für Inhaber des Familienpasses und die Frage, ob aus dem Seniorenbeirat ein Senioren- und Behindertenbeirat gemacht werden soll, auf der Tagesordnung

Eigentlich ging es in dem Antrag der Grünen um den Einbau eines Fahrstuhls im Gebäude "Veranstaltungsraum Riemsloh". Dieser wurde auch einstimmig vom Ausschuss beschieden. Doch er führte im Ausschuss zu einer grundsätzlichen Diskussion über die Barrierefreiheit in allen Ortsteilen. "Im ländlichen Raum bedeuten Einschränkungen in der Mobilität, dass Menschen sich ins Private zurückziehen und einsam werden", begründete Ursula Buermeyer (Grüne) ihren Antrag. Denn der Veranstaltungsraum in Riemsloh befindet sich über der alten Turnhalle in der ersten Etage, für Menschen mit Handicaps also nur schwer erreichbar. Der Bau der Seniorenwohnungen in unmittelbarer Nähe mit dem Konzept "Gemeinsam statt Einsam" sehe gemeinsame Aktivitäten vor, die jedoch nur gelingen können, wenn auch alle daran teilnehmen können. So ein Konzept lasse sich nur erfolgreich umsetzen, wenn die strukturellen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, so Buermeyer.

Wo gibt es ähnliche Hemmnisse?

Man solle nicht nur Riemsloh in den Fokus nehmen, sondern in allen Stadtteilen die Barrierefreiheit überprüfen, regte Uschi Thöle-Ehlhardt (UWG) an. Es gebe sicherlich in jedem Stadtteil Gebäude oder Plätze, die nicht für alle erreichbar seien. "Da sollten wir schauen, wo gibt es ähnliche Hemmnisse", sagte sie. SPD und CDU/FDP unterstützten diesen Vorschlag, sodass der Ausschuss in einem zusätzlichen Antrag der Verwaltung der Stadt den Auftrag erteilte, in jedem Stadtteil aufzulisten, wo die Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden und auf Plätzen fehlt.

Die Organisation einer Klima-Jugendkonferenz soll noch im Umweltausschuss diskutiert und beschlossen werden, damit dann das Jugendparlament mit Unterstützung der Stadt eine solche Konferenz planen kann. Das sah ein Antrag der CDU/FDP vor, der einstimmig angenommen wurde.

Zugang zu Bildung erleichtern

Weiterhin stand ein Antrag der SPD zur Abstimmung, in dem die kostenfreie Nutzung der Bibliothek für Inhaber des Familienpasses vorgeschlagen wurde. Auch dieser wurde einstimmig beschlossen. Die bereitgestellten Gelder - im Haushalt sind 90.000 Euro für den Familienpass eingestellt - wurden nicht voll ausgeschöpft. Somit steht aus finanzieller Sicht der kostenlosen Nutzung nichts im Wege. Man wolle damit den Zugang zu Bildung erleichtert, begründete die SPD ihren Antrag.

Ein weitere Antrag der SPD sah eine Satzungsänderung im Seniorenbeirat vor. Die Idee, diesen Beirat zu erweitern und behinderte Menschen dort ebenfalls ein Forum zu geben, wurde jedoch nach längerer Diskussion verworfen. Die Belange von behinderten Menschen in Melle seien so vielfältig, dass sie eventuell in einem Beirat mit Senioren nicht ausreichend berücksichtigt werden können, so die Meinung zahlreicher Ausschussmitglieder. Somit zog die SPD den Antrag zurück. Die Fraktionen wollen sich nun Gedanken machen, wie ein Forum oder Beirat für behinderte Menschen in Melle aussehen könnte. Der Seniorenbeirat bleibt so, wie er ist. Lediglich die Amtszeit des Vorstands von fünf Jahren soll verkürzt werden auf drei Jahre. Die Hemmschwelle, so ein Amt zu übernehmen, sei dann nicht mehr so groß, hofft die SPD.

