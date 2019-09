Nach Ansicht des Fachausschusses "menschenunwürdig": die Notunterkunft für Wohnungslose an der Neuenkirchener Straße. Foto: Michael Hengehold

Melle. Still und leise platzte die Bombe in den Sozialausschuss: Das neue Jugendzentrum wird um 1,6 Millionen Euro teurer als ursprünglich veranschlagt. Insgesamt kostet der Bau nun drei Millionen Euro. Diese Zahlen habe die Stadt am Dienstag von der WBG bekommen, teilte der Erste Stadtrat Andreas Dreier in der Sitzung mit. Ein weiteres großes Thema der Sitzung war die Notunterkunft für Wohnungslose.