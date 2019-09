Abschluss der Waldjugendspiele in der Grönenbergschule Melle CC-Editor öffnen

Mit etwas Respekt näherten sich Lisa (8) und Engen (9) dem lebensecht wirkenden Fuchs. Foto: Norbert Wiegand

Melle. 120 Drittklässler aus fünf Klassen unternahmen Entdeckungsreisen durch den Meller Wald. Denn die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) lud auch in diesem Jahr zu den Waldjugendspielen ein, die in dieser Woche mit Aktionen des Meller Jägermobils in der Grönenbergschule abgeschlossen werden.