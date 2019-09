Radfahrer landet in Melle im Fluss Else CC-Editor öffnen

Im Bereich der Else-Allee ist am Dienstagmorgen ein 59-jähriger Meller in den Fluss gestürzt. Archivfoto: Michael Hengehold

Melle. Erst getrunken, dann gesunken: Ein 59-jähriger Radfahrer ist am Dienstagmorgen von seinem Rad gestürzt und in die Else gefallen. Als Grund für das unfreiwillige Bad zu morgendlicher Stunde nennt die Meller Polizei überhöhten Alkoholgenuss.