Melle. "Wer hat erwartet, dass der pünktlich ist?", fragt Autor Peter Schultz in die Runde. Der, das ist Ansgar Brinkmann, und nein, offenbar hat kein Zuschauer der Lesung mit den beiden damit gerechnet, dass der Ex-Fußballer in Melle um Punkt 19 Uhr anpfeift. Als Brinkmann dann um 19.30 Uhr loslegt, gibt es zwei Stunden legendäre Stories.

220 Fußballfans haben sich am Montagabend im Solarlux-Forum eingefunden, darunter Brinkmanns Cousin Martin Hensiek (83) aus Melle, denn der "weiße Brasilianer" hat Wurzeln im Grönegau. Brinkmanns Vater kam in Insingdorf zur Welt, der spätere Bundesligakicker jedoch in Vechta.

Zusammen mit Schultz produziert Brinkmann eine samstägliche Kolumne für 1Live, die auszugsweise in gedruckter Form als "Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich" (2017) und – ganz neu – "Die Straße holt sich den Fußball zurück" veröffentlicht wurden. Aus diesen beiden Büchern wollen der Autor und der Sportler vortragen, wobei Schultz den Lesepart übernimmt und Brinkmann freihand Anekdoten am Meter raushaut. Obwohl das Duo schon seit 2013 zusammenarbeitet, schafft Brinkmann es spielend, immer wieder neue Geschichten hervorzukramen, die auch Schultz noch nie gehört hat. Der beömmelt sich im Laufe der zwei Halbzeiten – die erste weist eine viertelstündige Nachspielzeit auf – genau so gut, wie die 220 Fußballfans, von denen sich auf Nachfrage etwa die Hälfte als Fans des VfL Osnabrück und von Arminia Bielefeld outen. Erstere in deutlicher Überzahl.

Osnabrück, da hat Brinkmann gleich zweimal gespielt, war seine erste Profistation. Zuvor, um mal das Gerücht zu widerlegen, der Mann hätte nie was gewonnen, war Brinkmann mit Bayer Uerdingen Deutscher A-Jugend-Meister geworden. 120 Mark (60 Euro) gab es damals beim Pillenclub im Monat, zu wenig. "Da hab ich auch schon mal im Supermarkt was geklaut", gestand Brinkmann, der den Verdacht hegt, dass das an der Kasse keineswegs unbemerkt geblieben sei, aber sich die Angestellten wohl gedacht hätten: "Komm, scheiß auf die Nudeln!"

Vom Nudeldieb zum Zweitligakicker – 1987 heuerte der Vechteraner in Osnabrück an, "da konnte sich jeder Spieler direkt mal einen BMW abholen." Was Brinkmann tat, auch ohne einen Führerschein zu besitzen. Beim VfL hatte er dann er die Platzhirsche ziemlich bald gegen sich. "Pele" Wollitz und Ralf Heskamp hatten den Kaffee so auf, dass sie zu Mäzen Hartwig Piepenbrock marschierten und erklärten, dass sie mit dem Brinkmann nicht mehr zusammen spielen wollten. Als Piepenbrock Brinkmann dazu hörte, erklärte ihm der 19-Jährige: "Trifft sich gut, ich hab auf die beiden auch keinen Bock mehr."

"Was machst du noch mal im Hauptberuf?"

Zu den legendärsten Stories gehört jene von Brinkmanns Flucht aus einem Polizeiauto bei seinem zweiten Osnabrücker Engagement von 2000 bis 2001. Wobei, das mit dem Partyimage wollte der Ex-Kicker bei der Gelegenheit gleich mal korrigieren. Auf jeder seiner 15 Stationen von 1987 bis 2017 habe er zu "den zwei, drei Spielern gehört, die am wenigsten getrunken haben" und geraucht hat er bis heute nicht. Nur wenn er dann "zwei- dreimal im Jahr" gefeiert hat, "dann war ich immer ganz kurz vor den 20-Uhr-Nachrichten". Und so kam es auch zu jener nächtlichen Alkoholkontrollen-Episode, die bundesweit Schlagzeilen machte. Die Polizei hatte ihn bereits auf den Rücksitz eines ihrer Fahrzeuge verfrachtet und war dabei, seinen Porsche zu parken. Ein Polizist fragte ihn: "Was sollen wir denn mit Ihrer Freundin machen?" "Ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, wie die heißt – so weit waren wir noch nicht", antwortete Brinkmann, kurz bevor er abhaute und durch mehrere Gärten flüchtete, ehe er sich auf einem Garagendach versteckte. Kaum glauben konnte er den Rat seines Anwalts, erzählte der Ex-Flüchtling in Melle. Der riet ihm: "Wenn die Presse anruft, sagst du: Die Polizei wollte mal Porsche fahren." Brinkmann: "Was machst du noch mal im Hauptberuf?"

So folgte Ankedote auf Anekdote, Pointe auf Pointe. Mehr Lacher gibt es auf einer Comedy-Veranstaltung auch nicht. Eine Sauftour in Gütersloh endete mit 22.000 Euro Schaden. Brinkmann, vollstramm, war unter anderem über sieben Taxis gestiefelt. Mit nacktem Oberkörper brüllte er die Fahrer, die drohend aus ihren Autos kamen, an: "Wollt ihr sterben?!" "Ach, ist Ansgar", sagte einer; alle stiegen wieder ein. Nur der Auftakt einer wahrlich wilden Geschichte. Und es war noch nicht einmal Halbzeit im Solarlux-Forum.

Anzeige Anzeige

Von der Kreisklasse direkt in die Bundesliga

Nach Wiederanpfiff erzählte der wegen seiner Dribbelkünste und feinen Technik "weißer Brasilianer" genannte Ex-Kicker, wie er 1997 schon beim BV Cloppenburg II in der Kreisklasse gelandet war, ihn dann aber Horst Ehrmanntraut zu Eintracht Frankfurt holte, wo er mit 27 das erste Mal Bundesliga spielte.

Und so bot auch Halbzeit zwei eine Fülle an Brinkmann-Klassikern und Ungehörtem. Dass er sich mit Trainer Dieter Brei fast geprügelt hätte, ist allgemein bekannt. Nicht so populär ist die Geschichte als Brei ihn im Training disziplinieren wollte und Laufarbeit "von der Außenlinie zum Fünfer, von der Außenlinie zum 16-er, von der Außenlinie zur Mittellinie" auftrug: "Und dann darfst du wieder mitmachen." Brinkmann: "Trainer, ich geh jetzt ins Kino. Und wenn du Glück hast, nur wenn du Glück hast, schau ich morgen wieder vorbei."