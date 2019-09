Melle. Der „Meller Kulturherbst“ hat begonnen. Nahezu 30 Konzerte, Lesungen und eine Slam-Revue erfüllen diese Veranstaltungsreihe zwischen September und Ende November mit Leben.

„Wir freuen uns, auch in diesem Jahr mit einer beeindruckenden Vielfalt aufwarten zu können, die sicherlich viele Kulturliebhaber ansprechen wird“, sagen Maren Kleine-König und Astrid Voß vom Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus, die das Programm in bewährter Weise vorbereitet haben.

Der „Meller Kulturherbst“ zeichnet sich auch in diesem Jahr dadurch aus, dass die Veranstaltungen in unterschiedlichen Orten stattfinden. Dazu zählt das Kulturzentrum „Wilde Rose“ in Altenmelle, das am Mittwoch, 2. Oktober, um 23 Uhr den Schauplatz des Release-Konzertes „Ich denke an Dich in der Stille der Nacht“ mit Oona Kastner (Stimme) und Willem Schulz (Cello) bildet.

Auch die „Insel der Künste“ ist mit von der Partie, wo es am Sonntag, 6. Oktober, um 17.30 Uhr „Tango Takte und taktlose Texte“ gibt, dargeboten von Lydia Balz (Violoncello), Dietlind Löbker (Klavier) und Elisabeth Lasche (Texte).

Die St.-Matthäus-Kirche steht am Sonntag, 13. Oktober, um 17 Uhr im Zeichen eines geistlichen Konzertes, das vom Madrigalchor Melle und vom Kirchenchor St. Josef aus Hasbergen gestaltet wird. Die Alte Stadthalle bietet am Freitag, 18. Oktober, um 19.30 Uhr das stilvolle Ambiente für eine musikalische Lesung mit Charles Brauer (Text) und Christian Elsas (Piano), und zwar auf Einladung des Kulturrings Melle, der diese Veranstaltung mit Unterstützung des Amtes für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus ausrichtet.

Gleich mit mehreren Veranstaltungen ist die St.-Martini-Kirche in Buer im Programm des Kulturherbstes vertreten. Dazu gehört am Sonntag, 3. November, um 17 Uhr das Konzert „The Master of Gregorian Chants“. Am Sonntag, 9. November, 19.30 Uhr, wird im Forum das Chorerlebnis „Ton in Ton“ präsentiert, und am selben Abend ab 20 Uhr zünden die Kaiserbeats“ im Fachwerk 1775 in Wellingholzhausen“ ein Feuerwerk des Rock’n’Roll.

Die Veranstaltungen bilden nur einen kleinen Auszug aus dem gesamten Spektrum, das der diesjährige „Meller Kulturherbst“ zu bieten hat. Das komplette Programm der Veranstaltungsreihe ist im Rathaus am Markt, bei Maren Kleine-König, Telefon 05422 965-330, und bei Astrid Voß, Telefon 05422 965-329, erhältlich. Weitere Infos gibt es auf der Seite www.melle.info.