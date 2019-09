Melle. Der Posaunenchor Paulus - St. Petri Melle lädt am Samstag, 28. September, um 19 Uhr in die St. Petrikirche zu einem Konzert ein, in dessen Mittelpunkt das Thema "Luft" steht.

Zu seinem vierten thematisch gebundenen Konzert lädt der Posaunenchor Paulus - St.Petri am Samstag in die St.Petri Kirche ein. Musik und Worte um das Naturelement Luft beschließen die Konzertreihe, in denen die vier Naturelemente aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wurden.

Wie wird aus Luft Wind, wie werden aus Wind Töne, und was bedeutet der Atem in Musik und Wort? Was verbindet ein Didgeridoo mit der Orgel und den Blechblasinstrumenten? Luft, Wind, Atem: Diese drei miteinander verwobenen Begriffe werden vom Posaunenchor Melle unter der Leitung von Ursula-Maria Busch, Daniel Skibbe an der Orgel und Pastorin Sigrid ten Thoren durch Kompositionen und Gedanken unterschiedlicher Epochen und Stilrichtungen hörbar verbunden. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.