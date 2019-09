In langer Reihe zogen die Geistlichen und Kirchenmitarbeiter in die Matthäuskirche ein. Foto: Conny Rutsch

Melle. Mit einem Festgottesdienst feierte die Kirchengemeinde St. Matthäus in Melle am Sonntag das Jahr ihrer ersten schriftlichen Erwähnung in der ältesten Urkunde über die Stadt Melle von 1169.