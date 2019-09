Melle. Zeit und uneingeschränkte Aufmerksamkeit für die Kinder – unter diesem Leitgedanken stand der Weltkindertag am Freitagnachmittag im evangelischen Familienzentrum am Stadtgraben.

„An diesem Tag sollen die Kinder und Eltern erfahren und erleben, wie wertvoll es ist, gemeinsam Zeit zu verbringen“, erklärte Susanne Stefener-Piper, Fachkraft für Sprache. „Wir wollen die Kinder mit ihren individuellen Bedürfnissen in den Fokus rücken“, ergänzte Kerstin Welkener, die Koordinatorin des Familienzentrums. Um diese Ziele zu erreichen, hatten sich die Organisatorinnen, zu denen auch die Elternbegleiterinnen Jennifer Kaiser und Nadine Klußmann gehörten, vor allem allerlei Mitmachangebote für Eltern und Kinder gemeinsam ausgedacht.

Den Auftakt machten unter Anleitung von Musikpädagogin Monika Berkefeld musikalische Spiele, bei denen die Kinder Instrumente ausprobieren konnten – von afrikanischen Trommeln, über Rasseln und Klanghölzer bis zu Triangeln. In einem gemütlichen Nebenraum gingen die Kinder in ruhiger Atmosphäre mit „Felix auf Weltreise“. Besonders interessant fanden Hannah (6), Niels (6) und Lasse (6) Felix' Briefe über die Tiere aus Afrika.

Mit Eifer gingen Isabell (9) und Sarah (5) an das Basteln von Traumfängern. „Die hängen wir in unseren Kinderzimmern auf, damit sie böse Träume vertreiben und wir gut schlafen können“, erklärte Marie (7). So richtig kreativ auslassen konnten sich die Jungen und Mädchen im Atelier. Ob auf Karton oder Leinwand, mit den Händen, dem Malpinsel oder Schwamm – im Malerkittel konnte alles ausprobiert werden, auch schon von der dreijährigen Betina.

Mit einem gemeinsamen Abendessen wurde der Weltkindertag abgeschlossen. Die Kinder hatten mit ihren Eltern verschiedene Leckereien mitgebracht. Für die Kinder lagen noch gelbe Sterne auf dem Abendessenstisch.

Wünsche auf gelben Sternen

Ihre Wünsche schrieben die Kinder selbst oder mit Hilfe auf die gelben Sterne. Dabei durften aber nicht teure Spielsachen aufgeschrieben werden, sondern wie sie Zeit mit ihren Eltern verbringen möchten. So kam es zu Wünschen wie Basteln, in den Wald gehen, ein Buch vorlesen, klettern oder kochen. Zuhause soll der Stern an die gemeinsame Zeit erinnern.

Die Organisatorinnen freuten sich, dass neben den Eltern auch einige Omas und Opas zu den Gästen zählten. „Das war ein schöner Nachmittag mit wertvoller gemeinsamer Zeit jenseits der üblichen Hektik des Alltags“, resümierte Susanne Stefener-Piper.