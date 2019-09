Melle. Unter dem Motto "Musik in der Stadt" präsentiert die Werbegemeinschaft Melle-City am kommenden Wochenende das stimmungsvolle Herbstfest in der Innenstadtd. Neu ist in diesem Jahr das Weindorf XXL, das bereits am Freitag, 27. September, um 19 Uhr das Fest mit musikalischen Leckerbissen eröffnet.

Ein spannendes Musikprogramm aus Jazz, Rock und Pop verbreitet am Samstag und Sonntag auf sechs Bühnen eine unterhaltsame und faszinierende Atmosphäre.

Sechs Bühnen

Zwischen Mühlenstraße und Plettenberger Straße sind am Samstag und Sonntag zahlreiche Musiker zu Gast, die ein buntes und internationales Musik-Programm auf herbstlich geschmückten Pagoden bieten. Rock, Pop und zahlreiche Singer-Songwriter erklingen in den Straßen und bringen eine zauberhafte Atmosphäre nach Melle. Eine Marching-Band sorgt am Samstag zwischen 11 und 14 Uhr für Stimmung. Hinzu kommt die große Bühne im Weindorf XXL.

Erstmalig präsentiert sich das beliebte Weindorf als XXL Variante, denn die große Bühne wird in das vergrößerte Weindorf mit Live-Musik integriert. Die Meller Gastronomen siedeln sich rund um das beheizte Zeltdach direkt vor der Petri-Kirche an. Nebst leckeren Speisen servieren sie erlesene Weine aus dem In- und Ausland, die die Gäste in der Atmosphäre bei Kerzenlicht und farbiger Beleuchtung genießen können. Livemusik an allen drei Tagen sorgt zusätzlich für eine besondere Stimmung. Das abwechslungsreiche Programm mit viel Musik und vielfältigen Aktionen mündet im Laufe des Abends in ein Musikfestival, das im Weindorf zum Feiern, Tanzen und Verweilen einlädt. Die Besucher können sich als Höhepunkte unter anderem auf Live Musik am Freitag Abend von der „Queen Revival Band“ und am Samstag Abend von der „Mariuzz– Best of Westernhagen“ Band freuen. Die Atmosphäre wird durch seine Illumination und tollen Aktionen für Klein und Groß zu einem tollen Erlebnis.

Eröffnet wird das Musikprogramm bereits am Freitag um 19 Uhr auf der Bühne im Weindorf, wo Ohil, Sänger der Indie-Formation Frame of Mind auftritt. Die Queen-Revival-Show schließt sich um 21 Uhr an. Das Bühnenpramm im Weindorf eröffnet am Samstag das Unpugged-Duo "two gathered" mit Songs, die jeder kennt und liebt, bevor um 21 Uhr Fans von Marius Müller-Westernhagen auf ihre Kosten kommen. Den Frühschoppen am Sonntag ab 13 Uhr bestreitet die Brand Strohband, und um 18 Uhr erklingen Blues, Country und Folk mit Maik Carthe. Den ganzen Tag über gibt's darüber hinaus Musik und Tanz, dargeboten von verschiedenen Sportvereinen.

Automeile auf der Mühlenstraße

Auf der Automeile in der Mühlenstraße präsentieren die Meller Autohändler ihre neuesten Modelle, interessante Angebote, echte Hingucker.

Die Meller Einzelhändler zeigen ihr breites Angebot zum Saisonstart mit verkaufsoffenem Sonntag. Abgerundet wird das Herbstfest durch zahlreiche interessante Angebote und Aktionen des örtlichen Einzelhandels.

Am Samstag lädt die Meller City zu einem Familien-Einkaufstag bis 18 Uhr ein. Am verkaufsoffenen Sonntag können die Gäste von 13 bis 18 Uhr entspannt die neuen Kollektionen in den Fachgeschäften entdecken.

Auch in den Außenbereichen sorgen die Einzelhändler und Gastronomen durch zahlreiche Aktionen für Unterhaltung und Einkaufsspaß, darunter auch mehrere Modenschauen.

Öffnungzeiten der Geschäfte sind am Samstag, 28. September, bis 18 Uhr und Sonntag, 29. September, von 13 bis 18 Uhr.

Das Weindorf XXL öffnet am Freitag um 19 Uhr, am Samstag tagsüber bis in die Nacht hinein und am Sonntag bis in die Abendstunden.