Melle. Die Botschaft ist aktueller denn je und ihr Medium die Musik: „Rettet Mutter Erde“ überschrieb der Meller Musiker und Komponist Peter Panduranga Bayreuther sein Mitsing-Konzert im Forum.

„Die Erde ist gefährdet“, fasste Bayreuther zusammen, was längst nicht mehr zu leugnen ist. „Wir brauchen eine Umkehr.“ Dazu allerdings setzte er mit seiner Band - Frank Narada Ziesing (Harmonium), Dieter Strothmann (Percussion), Heino Lamm (Didgeridoo und Obertonflöte) sowie Gaura Peter Simon (Sitar) – nicht auf kritisch-aufwühlende Songs. Vielmehr zielen seine Lieder mit einfachen Texten und schlichter, zuweilen ungewöhnlich anmutender Melodik darauf ab, das Innere zu berühren.

Familiäre Atmosphäre

Eine „Revolution des Herzens“ nennt Bayreuther das, was er anstoßen möchte – mit Liedern, die heiter und unbeschwert von der Nähe zur Natur erzählen, von Vögeln, Schmetterlingen und der Verbundenheit mit „Mutter Erde“. Dazu griff er im Forum nicht nur zum Mikrofon, sondern auch zu Violine, E-Gitarre und in die Tasten des Keyboards. Und die Besucher ließen sich zunächst zögerlich, bald schon aber immer offener dazu animieren, in entspannter, fast familiärer Atmosphäre mitzusingen und zwischendurch auch einmal mitzupfeifen.

Hoffnung stärken

„Musik ist in besonderem Maße dazu in der Lage, das Herz anzusprechen, mit positiven Texten eine gemeinsame Handlungsperspektive zu eröffnen und Hoffnung zu stärken“, ist Bayreuther überzeugt. Sein Mitsing-Konzert transportierte vor allem eine Hoffnung: „Es ist noch nicht zu spät für eine Umkehr.“ Diese positive Grundstimmung fand im Forum auch künstlerischen Ausdruck: Rund um die Bühne setzten Mandalas von Karin Devaki Bayreuther farbenfroh leuchtende Akzente.