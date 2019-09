Melle. Der Bann ist gebrochen. Im elften Anlauf haben die Landesligafußballer des SC Melle den ersten Pflichtspielsieg gegen den Angstgegner TV Dinklage eingefahren. Am Freitagabend setzten sich die Grönegauer dank einer überragenden Mannschaftsleistung mit 2:1 im Heimspiel durch.

Es läuft momentan beim Team von Trainer Roland Twyrdy. 17 Punkte hat der SCM nach acht Punktspielen auf dem Konto – einen Zähler mehr als in der gesamten Hinrunde der vergangenen Saison. „Ich bin total stolz auf die Jungs und total happy, dass wir das Heimspiel gewinnen konnten“, freute sich Twyrdy nach dem 2:1 am Freitagabend.



Besonders ist der Heimsieg, weil der SCM auf wichtige Säulen aus der Startelf verzichten musste. Yakup Akbayram, Malte Moß, Christoffer von Rekowski und Jonas Strehl fehlten dem Team, das die Ausfälle durch hohen läuferischen Aufwand ausglich. Dinklage kam kaum zur Entfaltung, immer wieder liefen die SCM-Stürmer die gegnerischen Verteidiger hoch an und zwangen die Gäste so zu Fehlern.

Verdientes 1:0 per Elfmeter

Pablo Andrade aus spitzem Winkel nach einem Patzer in der TVD-Abwehr (2.) hatte die erste Gelegenheit für die Hausherren. Auf der anderen Seite verpasste SCM-Keeper Florian Munz beim Herauslaufen den Ball, Gästestürmer Felix Schmiederer vergab aus guter Position (13.). Nach knapp 20 Minuten bekam Melle einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Jordan Dusinovic von Daniel Nuxoll im Strafraum gefoult worden war (19.). Amir Redzic ließ Keeper Tim Kröger keine Chance und erzielte das verdiente 1:0 (20.).

Mit der Führung im Rücken presste der SCM weiter früh. Redzic per Kopf (24.) und der von einer nicht geblockten Flanke überraschte Konstantin Strohmeyer (26.) verpassten aber das 2:0. Stattdessen reklamierten die Gäste nach einem harten Einsteigen von SCM-Keeper Munz gegen Matthis Hennig Elfmeter (33.), die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm. Philipp Wendeln (38.) und Michael Bockhorst (45.+2) hatten im Anschluss gute Gelegenheiten zum Ausgleich, es blieb aber bei der knappen 1:0-Führung zur Halbzeit.

Auch im zweiten Durchgang blieb der SCM am Drücker und legte schnell das 2:0 nach. Eine hohe Flanke aus dem Halbfeld landete bei Jordan Dusinovic, der die Vorlage nutzte und volley das zweite Tor erzielte (61.). Florian Maaske (66.) und Andrade (68.) verpassten anschließend gute Gelegenheiten, Dinklage legte sich den Ball fast ins eigene Tor (73.). Die größte Chance vergab Dusinovic, der nach toller Vorarbeit aus acht Metern an Kröger scheiterte (77.).

In der Schlussphase warfen die Gäste noch einmal alles nach vorne und kamen durch puren Willen zum Anschlusstreffer. SCM-Keeper Munz hielt noch stark gegen Lukas Bornhorst, der Nachschuss wurde geblockt. Die anschließende Flanke landete bei Schmiederer, der den Ball per Kopf über die Linie drückte (81.). In der Nachspielzeit schnürten die Gäste den SCM in den eigenen Strafraum ein, Schmiederer (90.+4) und Bornhorst (90.+5) verpassten aber den Ausgleich.

„Unterm Strich war es ein toller, leidenschaftlicher Auftritt für uns und eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir sind natürlich froh, dass wir trotz der vier Spieler, die gefehlt haben, das Ding endlich mal gewinnen konnten“, freute sich Twyrdy über den Heimsieg gegen den Angstgegner, hielt den Ball in Bezug auf den weiteren Saisonverlauf aber flach: „Wir freuen uns, wissen aber auch, dass die Liga sehr eng ist und dass es auch ganz schnell in die andere Richtung gehen kann.“