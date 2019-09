Auf großen Lettern hatten die Kinder aus dem Kindergarten St. Raphael den Spruch „Klimaschutz geht uns alle an“ geschrieben. Rechts die Leiterin Gabriela Meier. Foto: Martin Heuer

Melle . Für Freitag, 20. September, hatte die Bewegung „Fridays for Future“ weltweit zum Klima-Streik aufgerufen. In mehr als 2000 Städten in 129 Staaten gingen Bürger gegen den Klimawandel auf die Straße – auch in Melle.