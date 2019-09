Melle. Sein Name ist heute nur noch wenigen ein Begriff. Dennoch hat Friedrich Müller Außergewöhnliches geleistet. Er war der Pionier der Meller Geschichtsforschung.

Geboren wurde er am 24. August 1800 in Osnabrück. Von Beruf war er seit 1835 königlicher Förster auf dem damals staatlichen Gut Sondermühlen.

Zahlreiche Ehrungen

Die heutige Stadt Melle war damals das Amt Grönenberg und gehörte zum Königreich Hannover. Schon früh begann er schriftstellerisch tätig zu werden und schrieb für diverse Zeitungen. Zunächst befasste er sich dabei – ganz seinem Beruf entsprechend – mit forstlichen Dingen. In den ersten Jahren schrieb er unter den Pseudonymen Waldlieb oder Fritz vom Walde.

Sein Durchbruch war die 1839 erschienene Geschichte des Burgschlosses Ravensberg in Westfalen. Zahlreiche Ehrungen wurden ihm dafür zuteil. Der König von Hannover übernahm sogar die Patenschaft für seinen Sohn Ernst August. In der Folge verfasste er neben zahlreichen kleineren Beiträgen unter anderen Schriften über die Grafen von Tecklenburg, die Landwirtschaft im Fürstentum Osnabrück sowie die Auswanderung und nahm damit auch an Preiswettbewerben teil.



Mitgliedschaft bei Freimaurern

Ab dem Jahre 1845 arbeitete er an einer Geschichte des Amtes Grönenberg. Damit beschritt er echtes Neuland. Noch nie hatte jemand eine Gesamtgeschichte des Bereichs, der die heutige Stadt Melle umfasst, versucht. Natürlich hat sein Werk zeitbedingt auch einige Schwächen. Quellenangaben sucht man vergebens und natürlich stimmen nicht alle Angaben. Vieles beruht sicherlich auch auf mündlicher Überlieferung und Hörensagen.

Dennoch hat eine wichtige Grundlage geschaffen. Gedruckt wurde das Werk leider nie, obwohl er am 2. Oktober 1847 eine behördliche Genehmigung dazu bekam. Es kursierten aber einige maschinengeschriebene Abschriften seines Manuskripts, welches im Original 728 Seiten umfasste. Müller selbst starb am 4. November 1848. Zahlreiche Mythen kursierten in der Meller Landbevölkerung wegen seiner Mitgliedschaft bei den Freimaurern .

Wie wichtig seine Geschichte des Amtes Grönenberg ist, zeigt sich daran, dass die Meller Ehrenbürgerin Dr. Maria Heilmann knapp 120 Jahre später eine bearbeitete Fassung in Form von zwei Heimatheften anfertigte: Geschichte des Amtes Grönenberg sowie Rittersitze und Edelhöfe im Grönegau erzielten hohe Auflagen.

Andenken in Vergessenheit

Müllers Sohn Ernst August lebte als Kaufmann in Berlin und verfasste ebenfalls zahlreiche geschichtliche Werke. Er versuchte auch, die Varusschlacht im Meller Raum zu verorten. Auf das Grab seines Vaters ließ er einen mächtigen Findling setzen, der sich heute neben der Meller Friedhofskapelle befindet. Auffallend ist die Verzierung mit Runen, die sich auf die nordische Götterwelt beziehen sollen.

Die Grabstätte ging später in den Besitz der Familie Timmersmann über. Den Grabstein Müllers beließ man dort. Es wäre vermutlich auch ein zu großer Aufwand gewesen, ihn zu entfernen. Allerdings verdeckte man die bisherige Inschrift mit einer Bronzeplatte, um an einen Gefallenen aus der Familie Timmersmann aus dem Ersten Weltkrieg zu erinnern.

Dieses Recyceln wurde 1923 in der Zeitungsbeilage des Meller Kreisblatts sehr stark kritisiert, da dadurch Müllers Andenken in Vergessenheit geriete. Das war auch so. Erst um 1970 wurde die Grabstätte an die Stadt Melle zurückgegeben. Bei der Entfernung der Platte stieß man wieder auf den Originaltext. Angesichts von Müllers Bedeutung übernahm die Stadt die Pflege der Grabanlage. Mit Einrichtung des historischen Friedhofs wurde der Grabstein dorthin versetzt.