Zwei Stunden haben Viertklässler der Grundschule Gesmold sich in einem Workshop der Deutschen Herzstiftung mit dem Seilspringen auseinandergesetzt. Foto: Michael Hengehold

Gesmold. Was sie in zwei Trainingsstunden Seilspringen gelernt haben, führten Viertklässler der Grundschule Gesmold am Mittwoch Eltern und anderen Klassen vor. Hintergrund ist das Projekt "Heart Skipping" der Deutschen Herzstiftung.