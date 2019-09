Melle. Nach dem 28:25-Erfolg bei Nordhorn II gehen Eickens Landesligahandballer mit Rückenwind in ihr erstes Heimspiel der Saison. In der Landesklasse empfängt die HSG nach ihrem Kantersieg Burg Gretesch zum zweiten Match. Nach zwei hauchdünnen Niederlagen möchte Eicken II in Emlichheim den Schalter umlegen.

Nach dem fokussierten Auftritt und einem starken Torwart Andreas Fischer, der mit seinen Paraden bei der Nordhorner Bundesligareserve den Impuls zum ESV-Auswärtssieg gab, sieht Trainer Maik Rapczinski sein Team nach schleppender Saisonvorbereitung im Spielrhythmus angekommen. Am Samstag (18 Uhr) empfangen die Grönegauer den Wilhelmshavener SVV. „Wir freuen uns auf das erste Heimspiel“, betont der ESV-Coach.

Wie Eicken sind die Gäste mit Sieg und Niederlage in die Spielzeit gestartet. Wie Nordhorn zählt Rapczinski Wilhelmshaven zu den spielstarken Mannschaften. Und die liegen der ESV. „Die Gäste haben im Vorjahr etwas unter Wert abgeschnitten. Sie haben eigentlich mehr Möglichkeiten. Vor zwei Wochen haben sie in Bramsche verloren, obwohl sie zur Halbzeit geführt hatten. Wir kennen Wilhelmshaven gut und wissen, worauf es ankommt.“

Die Spielvereinigung sieht sich inzwischen breiter aufgestellt. Der Trainer äußert, in dieser Saisonphase ein ganz gutes Gefühl für die passende Besetzung der Positionen entwickelt zu haben. Gegen Nordhorn wurde im Vergleich zur Auftaktpartie schon häufiger durchgewechselt. Auch gegen Wilhelmshaven sollen die Spielanteile wieder auf mehr Schultern verteilt werden.

Drei HSG-Heimspiele zum Auftakt

Am Samstag (19 Uhr) erwartet die HSG Grönegau-Melle, nach dem 36:17-Erfolg über Haselünne Spitzenreiter einer noch wenig aussagekräftigen Tabelle, in der Landesklasse die TSG Burg Gretesch zum zweiten Saisonspiel. Aufgrund einiger Spielverlegungen starten die Meller mit drei Heimspielen in die Serie.

„Wir wollen mit unserer Heimstärke die Grundlage legen für einen guten Saisonstart, natürlich sollen auch gegen die Osnabrücker beide Punkte in Neuenkirchen bleiben“ so Trainer Mike Bordihn. Dass dieses Spiel kein Selbstläufer wird, lässt die 31:29-Hinspielniederlage der Vorsaison erahnen. Die TSG ist ebenfalls gut in die Saison gekommen und gewann ihre erste Partie mit 27:24 gegen Vechta.

Die HSG muss auf Routinier Jannik Lampen verzichten, dafür sind die Urlauber Jan Möllers und Bjorn Spence zurück und erhöhen die Flexibilität im Angriffsspiel. „Für uns wird es wichtig sein, Lösungsmöglichkeiten gegen die defensive und dicht gestaffelte Deckung der Osnabrücker zu finden“, umreißt Coach Marco Lietmann die strategische Ausrichtung.

Mit zwei knappen Niederlagen startete Ligakonkurrent Eicken II in die Saison, zuletzt gab es ein 33:34 gegen Bramsche II. Die Auftaktpartien hätten mit etwas mehr Spielglück und Erfahrung durchaus anders ausgehen können. Am Sonntag (15 Uhr) reist die Landesligareserve mit kleinem Kader zu Union Emlichheim. Die Grönegauer wollen dort alles für die ersten Punkte in die Waagschale werfen. Jan-Philipp Röper ist wieder mit an Bord, nun fehlen andere Akteure. „Kontinuität sieht anders aus, aber das soll uns nicht an einem guten Auswärtsspiel hindern“, betont ESV-Coach Andreas Arens.