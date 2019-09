Hinter 1000 Würfeln mit Friedenszeichen diskutierten Fritz-Gerd Mittelstädt, Till Breckner, Moderator Christoph Rass, Helmut Kemper und Volker-Johannes Trieb (von links) auf dem Podium. Foto: Norbert Wiegand

Melle. Einige Originalexponate der international viel beachteten Kunstaktion „Not Then, Not Now, Not Ever“ des Osnabrücker Bildhauers Volker-Johannes Trieb machten am Mittwochabend Station in Melle.