Melle. Um neue Auszubildende für das Grönegaubad zu gewinnen, geht die Stadt Melle neue Wege: „Spring nicht ins kalte Wasser, sondern komm zum Praxistag“ lautet der Titel einer Veranstaltung, die am Mittwoch, 16. Oktober, in der Zeit von 9 bis 15 Uhr stattfindet.

Hierzu sind alle interessierten Schüler ab der neunten Klasse willkommen, die einen ersten Einblick in den vielseitigen Beruf des Fachangestellten für Bäderbetriebe gewinnen möchten.

Abwechslungsreiches Programm

„Du schwimmst gerne, hast Spaß am Umgang mit Menschen und interessierst Dich dafür, was hinter den Kulissen des Grönbegaubades passiert? Dann ist vielleicht eine Ausbildung zum bzw. zur Fachangestellten für Bäderbetriebe genau das Richtige für Dich“, sagen Sarah Hensiek, Carina Ruhl und André Lieberwirth von der Stadtverwaltung, die diesen Informations- und Praxistag im Grönegaubad im Rahmen eines Azubi-Projektes organisiert haben. Für die drei jungen Mitarbeiter steht fest: „Es erwartet Dich ein abwechslungsreicher Tag mit einem interessanten Programm – darunter ein Quiz, bei dem es tolle Preise zu gewinnen gibt.“

„Der Fachangestellte für Bäderbetriebe ist kein Bademeister, der ausschließlich am Beckenrand steht und den Badebetrieb überwacht“, erläutert Sarah Hensiek. „Zum Aufgabenspektrum zählen unter anderem der Umgang mit der Technik, die Betreuung von Schwimm- und Aquafitnesskursen, die Sicherstellung der guten Wasserqualität und natürlich auch der Umgang mit den Badegästen“, fügt André Lieberwirth hinzu.

Dreijährige Ausbildung

Wer die dreijährige Ausbildung absolvieren möchte, sollte mindestens einen guten Hauptschul- oder einen befriedigenden Realschulabschluss besitzen, über Grundkenntnisse und Interesse an physikalischen und chemischen Zusammenhängen verfügen und Spaß und Freude am Schwimmen besitzen. Hinzu kommen Selbstständigkeit und Zuverlässigkeit sowie Kontaktfreudigkeit und Teamfähigkeit.

Diejenigen, die am Praxistag teilnehmen möchten, sollten sich bis Montag, 30. September, per E-Mail unter praxistag-groenegaubad@stadt-melle.de oder telefonisch unter 05422 965-0 anmelden. Alle Bewerber werden gebeten, ihren Namen, ihr Alter, ihre Anschrift, die eigene Telefonnummer und ihre Klassenstufe anzugeben. Die Stadt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist, so dass sich eine zeitnahe Anmeldung empfiehlt.