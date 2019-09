Herford. Der Herforder Nachtwächter ist wieder „im Dienst“.

Die Tage werden kürzer, und mit fortschreitender Dunkelheit kehrt in der anstehenden kalten Jahreszeit auch in der Herforder Innenstadt allmählich etwas Ruhe ein. Damit es auch so ruhig bleibt, geht seit alters der Nachtwächter auf seine allabendlichen Streifzüge.

Mit einer „unwesentlichen“ Unterbrechung von 120 Jahren tut dies auch das Herforder Original Wilhelm Boleck. Diese Rolle hat längst Stadtführer und „Jabbelpott“ Jörg Militzer übernommen. Und so lädt dieser am kommenden Freitag zum Start in die neue Saison.

Und obwohl Nachtwächter heute gern als etwas trottelige und einfältige Charaktere dargestellt werden, kann der lokale „Hüter der Nacht“ nicht nur mit allerlei informativen Geschichten aus der Historie der Hansestadt aufwarten, sondern auch mit einer Reihe unterhaltsamer Anekdoten. So geht es dann gewissermaßen auf eine Zeitreise in das Herford an der Schwelle zum 20. Jahrhundert.

Dabei zeigt Boleck (wie immer recht unterhaltsam und humorvoll) Veränderungen und Kontinuitäten im Stadtbild ebenso auf, wie er aus seinem Leben zu berichten weiß.

Interessierte Begleiter treffen sich für diesen Rundgang am Freitag, dem 20. September, um 20.30 Uhr an der Herforder Brüderstraße (in Höhe Hausnummer 13). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, da vor Ort eine Tageskasse eingerichtet sein wird.