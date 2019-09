Handball: Neu formierte HSG-Frauen punkten in Goldenstedt CC-Editor öffnen

Dem neu formierten Team aus Spielerinnen der Eickener SV und der HSG Grönegau-Melle gelang unter dem Trainerteam Felix Bock und Philipp Bolte mit zwei Siegen ein toller Saisonstart. Foto: Rolf Dieckhöner

Melle. Nach dem erfolgreichen Saisonstart in der Vorwoche mit dem 24:21-Sieg gegen Schüttorf II ging es für die Landesklassen-Handballerinnen der HSG Grönegau-Melle am Samstagabend zum zweiten Saisonspiel nach Goldenstedt. Am Ende hieß es 25:21 für die Meller Gäste. Damit waren die nächsten zwei Punkte eingefahren.