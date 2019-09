Melle. Der Welttag der Patientensicherheit war auch im Christlichen Klinikum Melle (CKM) der Niels-Stensen-Kliniken Anlass, umfassend über die Aktivitäten des Krankenhauses zu diesem Thema zu informieren.

Viele Besucher nahmen das Angebot an und ließen sich im Eingangsbereich erklären, warum unter anderem Händedesinfektion, Vorbeugung vor Stürzen oder die umfassende Information der Medikamenteneinnahme so wichtig sind. Sie erkannten, dass sie in vielen Punkten selbst zur Patientensicherheit beitragen können. „Oft hilft schon das Gespräch mit den Patienten, um gemeinsam Sicherheitsmöglichkeiten zu erörtern“, sagt Sabine Sternberg-Rahenbrock, Mitarbeiterin im Qualitätsmanagement des CKM.



Programm für Maßnahmen

Für weitere Maßnahmen hat das CKM ein Programm entwickelt. „Wir unternehmen viel, um Patientensicherheit bestmöglich zu gewährleisten“, so Verwaltungsdirektor Christian Schedding.

Dazu gehören neben der Hygiene beispielsweise das Patientenidentifikationsarmband, Sicherheitschecklisten, das Fehlermeldesystem, die elektronische Patientenakte, Risikoeinschätzungen und regelmäßig verpflichtende Schulungen der Mitarbeiter.

„Wir bieten eine Sicherheitskultur auf allen Ebenen“, erläutert Schedding und greift damit das Motto des Welttags auf. Er freute sich, dass die Ausstellung bei den Besuchern eine gute Resonanz gefunden hat.